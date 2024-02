Dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, ma már csak keveseknek van közvetlen tapasztalatuk a kommunista diktatúráról, éppen ezért kell időről-időre feleleveníteni a rendszer gaztetteit. – Mindent meg kell tenni azért, hogy politikai meggyőződése vagy hite miatt senkit sem hurcolhassanak meg – fogalmazott és kijelentette: a ma Pócspetriben élők becsületét és bátor kiállását azok a kiváló emberek alapozták meg, akik 76 évvel ezelőtt ki mertek állni az elveik, s az iskolájuk mellett. Azt mondta, a pócspetrieket ért igazságtalanságokat nem szabad elfelejteni, ápolni kell a meghurcoltak, s az áldozatok emlékét.

Ma már ez történelem

– Azzal a reménnyel hajtunk fejet a kommunista diktatúra áldozatai előtt, hogy egyre jobban eltávolodunk a pusztítás következményeitől, ám közben újabb eszmék és izmusok támadnak ránk – mondta Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. – A XX. században két alkalommal is külföldről pénzelt, szellemi és fizikai erővel uralomra jutott erők áldozata lett az ország, ezért mi, magyarok jobban érezzük az Európa nyugati felén egyre súlyosabb méreteket öltő vallásellenséget, a gazdasági, kulturális, sőt, biológiai tényeket megtagadó ideológiák előretörését. A fiatalabb generációknak tudniuk kell, hogy azok a mérgező eszmék, amelyeket a Szovjetunió és csatlós államai terjesztettek, emberiség elleni bűntettekbe torkolltak. Ki kell mondanunk: elegünk van az emberellenes kísérletekből, a közösségi érdekeket szolgáló, a józan ész talaján álló többség nevében, a véres XX. század tapasztalatai birtokában soha nem adhatjuk fel Magyarország függetlenségét – tette hozzá.

Ezt követően átadták és megáldották a templom mellett lévő emlékparkot és azt a keresztutat, melynek stációin a domborműveket Bíró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész készítette. Kiss András, a vármegyei közgyűlés tagja azt mondta, a jelenkor generációi számára a kommunista diktatúra már történelem, de kötelességünk emlékezni azokra, akiknek ez határozta meg az életét. – Köszönet jár mindenkinek, aki nem tűrte a megaláztatásokat és nem hagyta, hogy a rendszer legyűrje, pedig az lett volna az egyszerűbb megoldás – így köszönet jár a pócspetrieknek is, akik 1948-ban kiálltak a vallásuk, a hitük mellett. Ezt kell tennünk ma is – mondta.