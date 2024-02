Száz évvel ezelőtt, 1924. június 6-án született Záhonyban Csergezán Pál állatfestő, grafikus, illusztrátor. Munkássága immár része a vármegyei értéktárnak is. Grafikáival és festményeivel Budapesten a Fegyver, Horgászat Vadászat Nemzetközi Kiállítás látogatói is találkozhatnak február 8. és 11. között a Hungexpo területén. Mellette még több Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vonatkozása is lesz az idei FeHoVá-nak.

A vármegyei horgászszövetség Ifjúsági-Oktatási Szakbizottságának elnöke, Biri Imre is ott lesz a kiállításon, a MOHOSZ keretében a Horgász-suli programot népszerűsíti majd a fiatalok körében.

Csalivezetési módszerek

A III. Hegyalja Harcsafogó Kupa szervezői is meghívást kaptak a horgászok-vadászok seregszemléjére: február 10-én, szombaton 13.30-tól Móri István, hazánk egyik közismert horgásza beszélget majd a két főszervezővel, Vass István Miklóssal és Szalai Gábor Lászlóval, akik videó-összeállítással is készülnek a budapesti nemzetközi kiállításra.

Az idén már a harmincadik alkalommal várja nagyszabású program a vadászat és a horgászat híveit. A korábbi évekhez hasonlóan most is gazdag választékot kínálnak a kiállítók a természet szerelmeseinek, a szervezők számos programmal igyekeznek sok-sok élményt nyújtani a látogatóknak.

Lesz most is kutyakiállítás. A horgászpavilonban etetőhajóteszteket láthatnak az érdeklődők az erre a célra épített medencében. A pergető medencében csalivezetési módszerekkel ismerkedhetnek meg a pergetés kedvelői, valamint hasznos tippeket és trükköket is hallhatnak. A fárasztó szimulátor minden bizonnyal most is nagy sikert arat majd. Neves magyar sporthorgászok beszámolói és bemutatói is várják az érdeklődőket.

Sárba zárt névjegyek

A vadászpavilonban a trófeák mellett bemutatják a különböző rapsic fegyvereket is. Kiállítást rendeznek Szunyoghy András grafikusművész emlősök és madarak anatómiai jellemzőit ábrázoló munkáiból is, az alkotó ezeket a munkáit kifejezetten a 30. FeHoVá-ra készíti.

Hubert Wellsről, a 2022-ben elhunyt híres magyar állatidomárról is megemlékezik majd a kiállítás. A „Sárba zárt névjegyek!” a Kárpát-medencében vadászható és védett vadfajok lábnyomait mutatja be. Kossuth Levente preparátor kiállítását közel 100 darab 3 dimenziós láblenyomat és egyedi fotó teszi látványossá.

Az újdonságok mellett hagyományos programok kínálnak kikapcsolódást, új ismeretszerzést. Láthatnak a vendégek solymászbemutatót, trófeabírálati bemutatót, lesz szakmai előadás, szarvasbőgő bajnokság, valamint a célzó tudományt is lehet bizonyítani a lőtéren.