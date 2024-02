Február 29-éig láthatja a közönség Szegedi Attila festőművész tárlatát a Kállay Gyűjteményben. Tájképeken, portrékon, figurális alkotásokon keresztül ismerhető meg a szatmári alkotó, kinek festményein elsősorban a technikája ragadja meg a figyelmet. A Kállay Gyűjtemény időszaki kiállításai mellett az állandó tárlatokkal is várja a látogatókat, , mely három tematikus egységből áll, amelyből az első a rendjelgyűjteményt magába foglaló terem. Itt 38 féle rend, valamint kitüntetés insigniái találhatóak meg, amelyek 13 európai, illetve 4 közép- és dél-amerikai országból származnak, 12 magyar eredetű, valamint a Habsburg-birodalmi korszakból való. A középső terem a Kállay család történetét bemutató terem, amely fotókon, festményeken és személyes tárgyakon keresztül, valamint egy folyamatos vetítéssel egybekötve mutatja be az ősnemes família történetét. A harmadik terem, az úgynevezett máltai terem, amely elsősorban a gyűjteményalapító dr. Kállay Kristóf (1916-2006) személyéhez és munkássághoz kapcsolódik, aki Rómában kitűnő karriert futott be, köztiszteletben álló, ismert ember lett a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki nagyköveteként.