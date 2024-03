Az érdeklődők megismerkedhettek többek közt az íjászattal, a szablyavívással, valamint a hagyományőrző kézművességgel, az érdeklődők bőrtárgyakat, hajfonatkorongokat és ékszereket is készíthettek. Ismeretterjesztő előadások és kisfilmek is vártak a vendégekre, a családoknak pedig honfoglaló játékot is kínáltak a közgyűjtemény munkatársai.

Dohanics Lászlótól megtudtuk, a legnépszerűbb program az íjászkodás volt, de sokakat vonzott a bőrdíszműveskedés is. Mint azt a Kállay Gyűjtemény gyűjteményvezetője portálunknak szombat délután a helyszínen elmondta, sokan beültek a régészkedésről szóló ismeretterjesztő kisfilmre is.

Kovács Árpád két általános iskolás korú fiával vett részt a honfoglaló napon. Mint azt kimelte, őt személy szerint nagyon érdekli a régmúlt, azon belül is a régi honfoglaló magyarok életvitele.

- Szeretném, ha fiaim is tovább vinnék ezt, ezért hoztam el őket ide, és eddig tetszik nekik, amit láttak - mondta a nyíregyházi férfi.

Az íjászkodással Tordai Károlynak, az Árpád Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület elnökének köszönhetően ismerkedhettek meg a vendégek.