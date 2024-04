Ebben az évben is megrendezik a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválját: ez lesz a 36. kulturális seregszemle, amelyen Kárpát-medencei magyar társulatok előadásait láthatja a nagyérdemű. – A műsorhirdető sajtóbeszélgetést, aminek a Bajor Gizi Színészmúzeum adott otthont, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezte – tudtuk meg Nyakó Béla fesztiváligazgatótól, aki a részletekről mesélt lapunknak.

Jeles jubileumok

– A fesztivált június 21–29. között rendezzük meg, az idei díszvendég az alapítása 25. évfordulóját ünneplő székely- udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház lesz, és van még egy fontos jubileum: Farkas Ibolya művésznő, aki ebben az évben ünnepli a 85. születésnapját, 65 éve van a színészi pályán – a tiszteletére tűzzük műsorra Tatár Rózsa Ady és Adél című előadását, amit a marosvásárhelyi Spectrum Színház társulata mutat be. A közönség ezúttal is három helyszínen – Várszínház és Művelődési Központ, Zsinagóga, illetve Refi Színpad – láthatja a színdarabokat, a versenyelőadásokat az Elek Tibor irodalomtörténész, Lőkös Ildikó dramaturg, Nagy Katica színművésznő, Pataki András rendező és Tapasztó Ernő színész-rendező alkotta zsűri értékeli majd. Érkeznek társulatok Kassáról, Szabadkáról, Csíkszeredáról, Nyárádszeredáról, Gyergyószentmiklósról, Zentáról, Nagyváradról, Komáromból s Újvidékről is, de természetesen hazai társulatoknak is tapsolhatnak a nézők.

"A díszvendég a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház lesz." -Nyakó Béla

Izgalmas produkciók

– A versenyprogramon kívüli előadásokat is érdemes nyomon követni: az Orlai Produkciós Iroda a Lavina, a Játékszín a Teltház, a Liliom Produkció az Anyatigrisek című darabbal, a Veres 1 Színház pedig a Padlás című musicallel érkezik Kisvárdára, de Eszenyi Enikő és Járai Máté Életrapszódia című produkcióját is élvezheti a közönség. A mesterkurzusokon a szerepalkotás technikáival, a valóság feletti gesztusok okainak kutatásával foglalkoznak majd a résztvevők. Két kiállítás is nyílik: az egyik a Tomcsa Sándor Színház elmúlt 25 évét mutatja be, a másik pedig a fesztivál előadásaiból, eseményeiből válogat. Könyvbemutatót is tartunk: az érdeklődők megismerhetik a Nagy B. Sándor Nemes Levente színművésszel, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház egykori igazgatójával készített beszélgetőkönyvét. A gyerekeknek bábjátékkal kedveskedünk, és két mozifilm is szerepel a fesztivál programjai között – mondta Nyakó Béla.