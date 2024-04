Szombaton ünnepelte 111. születésnapját a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye, ebből az alkalomból rendezték meg a Tavaszi Zsibongó Ökovásárt és Népzenei Fesztivált, ahol a színes programok mellett új magyar Guinness-rekord is született. Összesen 201 zenész játszotta és énekelte egyszerre a Zöld erdőben de magos a juharfa kezdetű népdalt. Eddig 161 citerás tartotta a rekordot, amit szintén a vármegyénkben állítottak fel: 2018. május 19-én 14 órakor a nagykállói Téka táborban Harangodon. A Kállai Kettős dallamait nagybőgő kísérettel, népi énekesekkel és táncosok részvételével játszották akkor, egy olyan citerás találkozó keretei között, amit Rózsa Zoltán népzenetanár szervezett. A mostani kísérlet és a fesztivál főszervezője, Tirpák Ferenc nagy örömmel mesélte el lapunknak, hogyan kezdődött el három éve a népzeneoktatás a sóstóhegyi iskolában. – A citerát mint hangszert ekkor vittük oda, és azonnal szeretetteljes közegre találtunk. Rögtön feltűnt számomra, hogy ez nagyon tiszta, kedves, nyitott szívű közösség. Barátokra is találtam, és nemcsak Rusznyák László igazgató személyében – ő is citerázik –: az iskola alapítványának vezetője, Szabó Zoltán is rajong az értékekért, a néphagyományokért. Ahogy elkezdődött a citeraoktatás, a gyerekek érezték, hogy szenvedélyesen szeretjük, amit csinálunk, nyitott szívvel, mosolygós arccal fogadták, szomjazták a tudást – részletezte lelkesen a népzenetanár, és elmesélte, hogy megalapították a Pereputty nevű citerazenekart, és onnantól kezdve létjogosultsága és bázisa volt a népzenének Sóstóhegyen.

Összefogással sikerült

Minden évben megpróbáltak a fesztiválhoz hozzátenni valamit, kezdetben csak ökovásár volt a rendezvény, majd népzenei fesztivállá nőtte ki magát. Ezúttal még nagyobbat álmodtak a szervezők: először „csak” a Csík zenekart akarták elhívni, akikkel a Pereputty együtt muzsikál, de aztán az felvetődött az ötlet, hogy gyűjtsék össze a citerásokat, s állítsák fel a világrekordot. – Először csak mosolyogtunk rajta, és a jelentkezést is lekéstük a világrekordhoz, de addig-addig kacérkodtunk a gondolattal, hogy elkezdtük a szervezést. Nagyon sokan nem hittek bennünk, ilyen nagy fesztivál még nem volt Sóstóhegyen, de elindultunk, hiszen Szent Pál tanúsága szerint: hitemmel a hegyeket is megmozgathatom. Ez a vezérfonal állt előttünk, és elindítottuk a folyamatot. Szabó Zoltán a technikai, műszaki részért volt felelős, Rusznyák László igazgató a marketing- és szponzor-részért, én pedig a szakmai bázisért. Mivel nagyon sok munkával járt, felkértem egy kedves, szakmailag és a szervezésben is élenjáró kolléganőmet, Trencsényi Tímeát, akinek a segítségével megszerveztük a rekordkísérletet – fejtette ki Tirpák Ferenc, és hozzátette: egyre több támogató állt a kezdeményezés mögé, és a szülői munkaközösség is hihetetlen energiákat mozgatott meg.

A közösség ereje

A fesztivál főszervezőjétől azt is megtudtuk, hogy az egész ország területéről érkeztek citerások. Népzenei csoportokban, ismerősi, szakmai körökben próbálták megosztani az információkat és hívták meg a zenészeket. Megmozgatták hazánk népzenészkörét: a közel 30 együttes mellett sokan egyénileg is érkeztek a rekordkísérletre, 230 muzsikussal zárták a regisztrációt. Végül megbetegedések miatt többen távolmaradtak, végül Sebestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke a helyszínen hitelesítette: 201 citerással dőlt meg a magyarországi Guinness-rekord. Az egészen fiataloktól az idősebb korosztályig zenéltek és énekeltek együtt a résztvevők. – Ezzel a kísérlettel az is volt a szándékunk, hogy a generációkat összekapcsoljuk, találkozzanak, citerázzanak együtt. Amikor elkezdtük az első fesztivál szervezését, három cél volt előttünk: értékteremtés, hagyományőrzés és közösségépítés. A citera és a közösségépítés kéz a kézben, karöltve járnak. Boldogító, erőt adó érzés az, hogy milyen sokan citeráznak, és azt is szeretnénk bebizonyítani, hogy a népzenének van létjogosultsága. Úgy gondolom, hogy április 13-án Sóstóhegyen a Szabó Lőrinc Általános Iskola tagintézmény történelmet írt – fejtette ki Tirpák Ferenc, és megjegyezte: egy-két nap alatt olyan népszerűségre tett szert a Guinness-rekord, amit nem is gondoltak, hiszen több mint háromezren nyilvánították ki tetszésüket a közösségi oldalukon, félmillióan nézték meg a videót, közel ötezren osztották meg, háromszáz hozzászólás, dicséret, elismerés jött még Amerikából is, és érkezik azóta is folyamatosan.

Értékek közvetítése

Trencsényi Tímea nemcsak mint a rekordkísérlet szervezője, hanem mint résztvevő azóta is az esemény hatása alatt van. – Nagyon megtisztelő volt, amikor megkaptam a felkérést. Számos rendezvényt szerveztem már előtte, és tudtuk, hogy mi a cél: értékeket közvetítsünk, és összehozzuk a zenészeket. Izgatottan vártuk ezt a napot, hiszen van, akivel húsz éve találkoztunk utoljára a diplomakoncertünkön. A népzenészek nagy és összetartó közösséget alkotnak, így nagyon örültünk, hogy ilyen sokan eljöttek. Hihetetlen érzés volt, amikor 201 citera és énekhang szólalt meg egyszerre. A régi ismerősökkel, barátokkal, zenésztársakkal, és ami a legfontosabb, a gyermekeinkkel muzsikáltunk együtt és éltük át ezt a felejthetetlen és felhőtlen pillanatot, még mindig a hatása alatt vagyunk – mondta Tímea, és megjegyezte, még a Csík zenekar is gratulált a rekordhoz, a fantasztikus rendezvényhez.