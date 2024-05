Az utóbbi években nem lehetett panaszuk a kitűnő nyáresti szórakozásra vágyó színházkedvelőknek, hiszen a Rózsakert Szabadtéri Színpadon jobbnál jobb kínálattal várta a közönséget a Móricz Zsigmond Színház. Nem lesz ez másként ezúttal sem: a teátrum közzétette a nyári műsortervet, ami minden korábbinál gazdagabb.

Hol a gyűrű?

A szabadtéri szezon az idén hamarabb kezdődik a megszokottnál, hiszen az évad utolsó bemutatóját, az Anconai szerelmeseket június 8-ától négy alkalommal játssza a társulat a Rózsakertben.

Aztán jön a színház elmúlt évadainak egyik legnépszerűbb előadása: június 21-én a Ma este megbukunk című komédiát láthatják az érdeklődők. Horváth Illés rendezésében a mértani pontossággal szerkesztett virtuóz bohóctréfák, a kaszkadőrmutatványoknak beillő bravúros akciók feledhetetlen estét garantálnak az önfeledt szórakozásra vágyóknak, akik kitűnő alakításokat láthatnak: Gulácsi Tamás, Gulyás Attila, Nagyidai Gergő, Rák Zoltán, Tóth Zolka, Gyuris Tibor, Tary Patricia és Kiss Eszter Júlia is lubickolnak a szerepükben.

Egy héttel később a Zenthe Ferenc Színház Zerkovitz Béla és Szilágyi László híres operettjével, a Csókos asszonnyal érkezik. A történet főszereplője a híres primadonna, Pünkösdi Kató, aki óriási sikert arat a Csókos asszony című operett főszerepében. Ennek örömére nevelőapja vacsorát szervez, amelynek fénypontjaként Dorozsmai Pista megkérheti a lány kezét. Minden adott a felhőtlen szórakozáshoz, ám az est botrányba fullad: eltűnik a jegygyűrű. És közben egy újabb férfi érkezik, Báró Tarpataky, a dúsgazdag mecénás, aki felajánlja pártfogását Katónak. S hogy kiállja-e a próbát a szerelem? Erre a női szív válaszol. Az előadást Kis Domonkos Márk rendezte, a főbb szerepekben Harmath Imrét, Simon Katát, Pásztor Mátét, Kökényessy Ágit láthatjuk.

Gül baba, majd Zséda

Július 4-én két szülinapos hírességé a színpad: Mészáros Árpád Zsolt és Miller Zoltán is ebben az évben ünnepli az 50. születésnapját, a kerek évforduló alkalmából pedig felelevenítik pályafutásuk kiemelkedő szerepeit, dalait, s ebben Oszvald Marika, Titta Piros Krisztina, Mészáros Bende és Vágó Bernadett lesznek a segítségükre. 9-én a hazai könnyűzenei élet egyik meghatározó alakja, Dés László érkezik a Rózsakertbe, hogy Básti Julival, Für Anikóval, Mácsai Pállal és Nagy Ervinnel adja elő a legismertebb szerzeményeit.

Láthatjuk a Gül babát

Július 13-án visszautazhatunk az időben: Huszka Jenő és Martos Ferenc Gül baba című daljátéka a XVI. századba kalauzolja a nagyérdeműt. A Gül baba tanítás az emberi élet pillanatnyiságáról, de mindenekfelett a romantika, a szerelem, a barátság és olyan egyedülálló, a magyar, a török és a cigánymuzsika ötvözete, amivel Huszka Jenő egyéni stílust teremtett. E misztikus világot egy lendületes fiatal művészgárda kelti életre nagy múltú művészek társaságában. Egri László, Dezső Ágota, Kádár Szabolcs, Peller Károly, Kékkovács Mara és Nagy Péter János játsszák a főbb szerepeket, a rendező Peller Károly.

Zséda

Július 18-án az ország egyik legnépszerűbb előadója, Zséda ad koncertet, s egyetlen estébe sűríti több mint húsz év legnagyobb slágereit, legkedvesebb dalait. Két nappal később a Rózsakertben Tombol az erény – Jean de Létraz bohózatát a Veres 1 Színház mutatja be. Mindenki akar valamit: Susanne Armand-t, Armand Paulette-et, Paulette ki tudja, mit, Legrand botrányt, Claudine gazdag szeretőt, Leonard pedig… ő csak aludni akar. A rendező Simon Kornél, a főbb szerepeket Janik László, Kálid Artúr, Zorgel Enikő és Belezney Endre játsszák.

Vígjáték, musical

A vidámság 26-án is folytatódik: a Bánfalvy Stúdió Ray Cooney Funny Money – Rossz pénz nem vész el című vígjátékát mutatja be. A főhős véletlenül talál kétmillió eurót, és azt tervezi, hogy otthagyja a dögunalmas állását, elköltözik Spanyolországba, ahol egész álló nap csak napozik a tengerparton, miközben cuba librét szürcsölget. Ez jól hangzik, ám a rendőrök, a maffiózók, a barátai és a felesége nem osztoznak kitörő örömében... Az előadásban, amit Horváth Csaba rendezett, láthatjuk Hujber Ferencet, Varga Izát, Gangxsta Zoleet, Urmai Gábort, Gyebnár Csekkát és Harmath Imrét is.

A kiváló előadásokban gazdag júliust a Szép nyári nap zárja, a Neoton-musicalt 30-án láthatja a közönség a Veres 1 Színház jóvoltából. A humorral és iróniával átszőtt musical szereplői fiatalok, akik „önként” vállalták a nyári melót egy építőtáborban. Dolgoznak, szórakoznak, összevesznek, kibékülnek, szerelmesek lesznek, de legfőképp énekelnek és táncolnak a máig népszerű Neoton-slágerekre: Kell, hogy várj, Kétszázhúsz felett, Santa Maria, Don Quijote, Holnap hajnalig és még sok ismert dal hangzik el az előadásban, amit Böhm György állított színpadra.

Saját sikerdarabok a színpadon

Augusztusban három produkció vár az érdeklődőkre, az első a Hangjegy Színház vendégjátéka, a Szeretőből egy is sok című vígjáték, amit Beleznay Endre rendezett, a másik kettő pedig a Móricz Zsigmond Színház saját előadása. Az egyik az idei évad nagy sikere, a Bolha a fülbe Mészáros Tibor rendezésében: Georges Feydeau, a bohózat mesterének remekművét, ami a színpadi burleszk magasiskolája, 9-én élvezheti a nagyérdemű, 16-án pedig az utóbbi évek egyik, ha nem a legnagyobb sikerét, a Legénybúcsút mutatják be a nyíregyházi teátrum művészei Nagy Sándor rendezésében. Aki még nem látta e végtelenül szórakoztató darabokat, nyáron pótolhatja.

Gubik Petra koncertestje

Július 6-án az ajaki származású, Junior Prima és Honthy- díjas Gubik Petra lép színpadra, aki színházi pályafutása mellett előadóművész-énekesként is tudatosan alakítja a saját útját. Két éve adta ki első szólólemezét Ez van, ez! címmel, melyet Szirtes Edina Mókussal és Müller Péter Sziámival hoztak létre. Most a Mi van a zsebemben? című koncertestjével érkezik, amiről korábban azt mondta: elérkezettnek érezte az időt arra, hogy előlépjen, s hogy az eljátszott szerepeken túl megismerje a közönség őt, Gubik Petrát. Gondolataival, verseivel, dalaival, egyedi feldolgozásokkal áll a közönség elé, meghívott vendége Bereczki Zoltán lesz.

Gubik Petrát is hallhatjuk

Előadások

Június 8., 13., 14., 15.: Anconai szerelmesek (Móricz Zsigmond Színház)

Június 21.: Ma este megbukunk (Móricz Zsigmond Színház)

Június 28.: Csókos asszony (Zenthe Ferenc Színház)

Július 4.: MÁZS–Miller 100 – koncert

Július 6.: Gubik Petra koncertestje

Július 9.: Dés – Így öten-koncert

Július 13.: Gül baba

Július 18.: Zséda-koncert

Július 20.: Tombol az erény (Veres 1 Színház)

Július 26.: Funny Money – Rossz pénz nem vész el (Bánfalvy Stúdió)

Július 30.: Szép nyári nap (Veres 1 Színház)

Augusztus 3.: Szeretőből egy is sok (Hangjegy Színház)

Augusztus 9.: Bolha a fülbe (Móricz Zsigmond Színház)

Augusztus 16.: Legénybúcsú (Móricz Zsigmond Színház)