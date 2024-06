A festészet terápia

– A színközpontú művészet segített abban, hogy újra önmagam legyek és feldolgozzam az érzéseimet – mesélte Natalie, aki a férjével együtt nagyon családcentrikus, így nem volt náluk boldogabb pár, amikor hat évvel ezelőtt megszületett a fiuk, Wolfe. Sóstóhegyen minden adott ahhoz, hogy biztonságban, nyugalomban, szeretetben nőjön fel, s nekik ez a legfontosabb. Ám meg kell küzdeniük azzal a tudattal, hogy a kisfiúknak nem lehet testvére, noha mindketten több gyerekre vágytak. Natalie számára a festészet így több, mint művészet: terápia. Két évvel ezelőtt pedig nagy fába vágta a fejszéjét, úgy döntött, hogy az Ulysses minden oldalához készít egy festményt, most 65-nél tart.

Az Ulysses minden oldalához készít egy festményt

Forrás: Kelet-Magyarország/Dodó Ferenc

Gyűjti az árnyalatokat

– Nagyon sok a hasonlóság a regény történte, alakjai és a mi életünk között, ráadásul így nap mint nap kapcsolódhatok Dublinhoz is – ott játszódik a regény, a szerk. –, és bár Wolfe Magyarországon fog felnőni, a festményeknek köszönhetően soha nem lesz távol az ír művészettől és kultúrától – mondta Natalie, aki a munkájában nagyon következetes. Elolvas egy fejezetet, aláhúzza a számára fontos kulcsszavakat, amelyek általában a színeket jelölik, majd munkához lát, vázlatokat készít, László pedig a vásznakért felel.

De a könyv csak az alap, ami elindít benne érzéseket, előhoz emlékeket, az árnyalatokat a saját környezetéből veszi. Minden alkotásához kötődik, s nagyon fontos számára, kihez kerülnek a festményei – egy kivétellel minden eddigi gyűjtőjével találkozott. Rögzíti, melyik alkotás hová, kihez került, és ezekből az emberekből, akik a világ különböző pontjain élnek, családot épít. Így ha elkészül a „The Colors of Ulysses” projekt, összesen 933 eredeti műalkotásból fog állni, és mivel ezeket világszerte gyűjtik az emberek, összekapcsolja a Joyce-kedvelők hálózatát. Vannak, akik már előre megrendelik a kedvenc oldalukról szóló festményt, mások a szerencseszámaikhoz kötődő képeket „foglalják le” és persze vannak olyan fejezetek, amit Natalie is nagyon vár – ezek szinte tobzódnak a színekben. Mint mondja, bárhová megy, bármit csinál, inspirálódik, ihletet merít, gyűjti az árnyalatokat, amelyek azután visszaköszönnek az alkotásain. Szeretnének kialakítani egy festőműhelyt és egy galériát, s évente kétszer: júniusban és decemberben kiállítást rendeznek Sóstón, hogy olyan emberekkel találkozzanak, akik számára hasonlóan fontos a harmónia, a természet és a művészet.