Megkezdődött a visszaszámlálás: pénteken a Charley nénje zenés vígjátékkal startol a Mandala Nyár 2024 a Sóstói Múzeumfaluban. – Két éve mutattuk be a Brandon–Aldobolyi–Szenes szerzőtrió darabját. Ezzel vendégeskedtünk már a szolnoki Szigligeti Színházban, és a budapesti RaM-ArT Színházban is előadtuk kétszer. Ennek érdekessége, hogy meghívásunkat elfogadva a nézők között foglalt helyet az Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző, dalszövegíró Aldobolyi Nagy György is – említette Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője a július 5-i nyíregyházi fellépésük apropóján, amit Mikó István Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, színházigazgató, zeneszerző, érdemes és kiváló művész rendezett, és az ezredest alakítja. – Horgas Ádám Ments meg, szerelem! című musical-vígjátéka a pandémia idején játszódik. Négy férfi és nő összeismerkedéséről szól, rendkívül mulatságos a történet, melynek különlegessége, hogy többtucatnyi mai sláger csendül fel benne (pl. Geszti, Ákos, Caramel és Demjén). A Vidám Színpad előadása július 13-án esedékes. Négy nappal később a tavalyi premier után ismét előadjuk a Liliomfit. Ez Rozsályi Márkó jutalomjátéka. Mikó István Kányait, a fogadóst alakítja, ami a főiskolai időszakára emlékezteti. A Rátonyi Róbert Színház visszatérő programelem: Borban az igazság, borban a vigasz a címe a gálának, július 26-án többek között fellép Oszvald Marika, Teremi Trixi és Kautzky Armand, utóbbi lesz a műsorvezetője az élőzenekaros estnek, amiben nótablokk is helyet kap.

Halj meg és nagy leszel!

– Tizenhat éve, 2008-ban mutattuk be Ray Cooney legendás vígjátékát, A miniszter félrelép című darabot, melynek szereplőgárdájából hárman maradtunk – Kovács Attilával és Bacskai Zsolttal. Újak lesznek a díszletek, a jelmezek, és a Kisvárdai Várszínházzal együttműködve augusztus elsejére tervezzük a szabadtéri premiert, amit másnap újabb előadás követ. A Petőfi Zenei életműdíjjal kitüntetett Földes Lászlót köszönthetjük augusztus 6-án, Hobo a Halj meg és nagy leszel! című műsorral jön hozzánk, ez a művész gazdag életpályájáról szól. Négy nappal később a Turay Ida Színház Vándor Évával és Mikó Istvánnal mutatja be az Örömszülők című szórakoztató vígjátékot. – A tavalyi VIDOR Fesztiválon különdíjat nyert Adorján Beáta Loft című komédiája. Augusztus 17-én Auksz Évával, Sajgál Erikával és Trokán Annával a Mandala Nyár közönsége is megtekintheti a darabot. Augusztus 21-én az Anna and the Barbies ad egészen különleges koncertet. A Várkert Bazárban Novák Péterrel adták elő a Színházi duót. Itt, nálunk, Kálloy Molnár Péter lép fel Pásztor Annáékkal. – A gyermekekre és a családokra is gondoltunk: július 25-én Farkasházi Réka és a Tintanyúl Zenekar ad interaktív koncertet, míg augusztus 8-án a Ludas Matyi zenés mesejátékot mutatja be a dalszínházunk. – A jegyértékesítésben jelentős változásnak számít, hogy eddig bárhova le lehetett ülni a tikett birtokosának, mostantól vége a versenyfutásnak az előkelő pozíciókért, ugyanis konkrét helyre szólnak a jegyek a Sóstói Múzeumfaluban.

A Bódis Gáborral készített beszélgetés teljes egészében meghallgatható portálunk, a Szabolcs Online (www.szon.hu) felületén, a podcast fülre kattintva.