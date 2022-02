„Légy te is az elsők között, akik részesei lehetnek az ország I. Ápolók futásának. Emlékezzünk Kossuth Zsuzsannára, hazánk első főápolónőjére, aki kiemelt szerepet tulajdonított maga és mások egészségének is” – tájékoztatta lapunkat az Élet Forrása Egyesület. A jótékony célú futást február 19-ére szervezik, az eseménynek a nyíregyházi Erdei tornapálya ad otthont, a gyülekező és a regisztráció délelőtt fél 10-kor kezdődik.

Mozgásra ösztönözni

A szervezők nem csak megyebeli ápolókat, gondozókat, ápoló hallgatókat és nyugdíjas ápolókat szeretnének mozgásra ösztönözni az I. Ápolók futásán. Vallják, ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetben az egészségügy és a szociális rendszer fennmaradjon, nélkülözhetetlen az ápolók személye.

– Az ápolók azok az „angyalok”, akik szeretetet, megnyugvást, békességet és örömöt varázsolnak a szürke hétköznapokba. Ezért is fontos, hogy az ápolók, gondozók is kapjanak kellő figyelmet és segítséget. Ha nem futsz, hát kocogj, ha nem kocogsz, sétálj, csak légy velünk és éld meg ezt az élményt! Ápolók az Ápolóért! Nincs is nemesebb cél, mint küzdeni magunkért és egymásért, ennek kapcsán adománygyűjtésre hívjuk fel a figyelmet. Volt ápoló kollégánk tragikus autóbalesete mindenkit megérintett, mi így szeretnénk segíteni az árván maradt Dávidnak – mondta Hadobásné Kiss Hedvig, az Élet Forrása Egyesület elnöke. A szervezőktől megtudtuk, az adományokat a regisztrációs asztalnál adhatják majd le a résztvevők.