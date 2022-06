Nem sok hiányzott, és emiatt igen bosszantó, ami történt. A Nyíregyháza Spartacus II. vasárnap a Majosi SE vendégeként lépett pályára az NB III.-as osztályozó visszavágóján. Az örökösföldi 2–2 után 1–1 lett a végeredmény. A hazaiak jutottak vezetéshez, a hajrában egalizáltak a nyíregyháziak, s még volt esély a feljutást jelentő gólra. Sajnos nem jött össze, a majosiak pedig az idegenben lőtt góllal visszakerültek a harmadik vonalba.

– Nem könnyű azon túllépni, hogy a világon mindenhol megszüntették a továbbjutásnál az idegenbeli gólok számát, nálunk a megyei I. osztályú bajnokoknál nem – kezdte visszapillantását a mérkőzésre Huszák Géza, a Nyíregyháza Spartacus II. edzője.

Ez vicc kategória

– A következő bajnokság után az NB II. létszámát csökkentik, az NB III.-as bajnokok osztályozót fognak játszani, a versenykiírásban pedig már benne van, hogy az idegenben szerzett gólok száma nem dönt. Az vicc kategória, hogy a bajnokság után hoznak olyan szabályt, mely szerint csak az játszhat osztályozót, aki legalább tíz meccsen pályára lépett, illetve az utolsó két fordulóban nem játszott az NB II.-ben. És erre még jött az idegenbeli gólok szabálya.

– Komolyan nem azért mondom, mert nem jutottunk fel, de minden ellenünk szólt – folytatta Huszák Géza. – A megyei egyben az ellenfelek miatt nagyon sok volt a sérültünk, ezért is szerettünk volna osztályt váltani. Aztán közbejöttek betegségek is. Csak dicséret illeti a fiatalokat, hiszen 2005-ös születésűek is játszottak. Tartalékos csapatunkkal egyik osztályozót sem veszítettük el, és nem kaptunk lehetőséget a hosszabbításra vagy a tizenegyespárbajra. Úgy nem kerültünk fel, hogy egyszer sem kaptunk ki, a majosiak pedig úgy léptek feljebb, hogy egyik meccsen sem tudtak nyerni.

Szakmai igazgató lesz

Miként arról már beszámoltunk, Huszák Géza július elsejétől a Nyíregyháza Spartacus szakmai igazgatója lesz. Az új beosztás mellett aligha irányít majd csapatot, mondjuk a megye első osztályban.

– Valószínűleg nem, de szerdán konkretizálunk mindent Kósa Árpád ügyvezetővel – válaszolta a felvetésre Huszák Géza.