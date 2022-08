A kézilabda harmadik vonalában játszó csapatok is javában készülnek a szeptember közepén rajtoló bajnoki idényre, a Mátészalka női gárdája sem tétlenkedik, Márkus Peónia vezetésével már javában dolgoznak.

– Július utolsó két hetében két csoportban elkezdtük a felkészülését, a fele gárda Debrecenben, a másik fele Mátészalkán edzett – kezdte érdeklődésünkre az együttes edzője, Márkus Peónia. – A hónap elejétől már közösen folytatjuk, napi egy edzéssel. Így összesen nyolc hetünk lesz arra, hogy tökéletes állapotba kerüljünk a bajnoki rajtra.

A Mátészalka a többi csapathoz hasonlóan edzőmérkőzésekkel színesíti a programját, Márkus Peónia elmondta, hogy a Vitka SE és az Újfehértó-KSZSE mellett megmérkőznek a Hajdúnánással két-két alkalommal, ez utóbbi találkozó azonban még kérdőjeles.

Ami a játékosmozgást illeti, Torma Eszter és Toók Vivienn befejezte pályafutását, hárman viszont érkeznek, akikkel előrehaladott tárgyalásokat folytat a vezetőség. Rajtuk kívül még két érkező várható, valamint a saját utánpótlásukból csatlakozik még pár játékos a felnőtt kerethez. Márkus Peónia a végén azt is elárulta, hogy ő is edzésbe állt, és ha nagyon szükséges, ő is beszáll a játékba.