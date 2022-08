Augusztus 17-én, szerdán Nyíregyházán veszi kezdetét az idei One Belt One Road Nations’ Cup ifjúsági országúti világkupaverseny, melynek 78 fős nemzetközi mezőnye a három versenynap alatt 232,8 kilométert tesz majd meg. 2020 és 2021 után az idén már harmadik alkalommal fogadja Magyarország az ifjúsági korosztály legjobbjait, hangzott el az esemény hétfői, városházi sajtótájékoztatóján. A sajtótájékoztatót Dr. Szabó Tünde, kormánybiztos asszony, mint a viadal egyik védnöke nyitotta meg, aki elmondta, hogy az elmúlt két évben már bizonyított a verseny, lassan hagyománnyá válik, hogy a megmérettetés lehetőséget teremt a magyar fiatalok számára. – Az a tendencia, amit a kormány elindított, tehát, hogy minél több nemzetközi sporteseményt hozzunk Magyarországra, egyértelműen kifizetődő – tette hozzá.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a város sport iránti elkötelezettségét és sportszeretetét emelte ki. – Nyíregyháza lakossága sportszerető, ezt az elmúlt években már számtalanszor bebizonyítottuk. Az ifjúsági világkupa megrendezése rendkívül sikeres volt 2020-ban és 2021-ben is, nincsenek kétségeink afelől, hogy ez 2022-ben is így lesz.

Filep Sándor, Vásárosnamény és Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere a verseny a kerékpáros turizmusra gyakorolt pozitív hatását, valamint a településeik a hazai kerékpáros sportéletbe való bekapcsolódását méltatták.

Tizenhárom csapat színeiben összesen tizenkét nemzet sportolóit köszönthetjük hazánkban, köztük már egy-két olyan versenyzőt is, akiknek fiatal koruk ellenére már most aláírt szerződésük van egy-egy a sportág elitjét jelentő klub utánpótlásához – a megmérettetés egyik legnagyobb sztárja talán az észt Frank Aron Ragilo lehet.

Természetesem egy ilyen kaliberű verseny a hazai kerékpársport számára is rengeteg előnyt biztosít, hisz a fiatalok szerencsére már korábban is bizonyították, hogy versenyben vannak a világ élvonalával. A nemzeti válogatott mellett idén a kecskeméti MKB Cycling Team is rajthoz áll.

Vízer Barnabás, a Magyar Kerékpáros Szövetség sportigazgatója a hazai kerékpárosok szempontjából is kiemelte a verseny jelentőségét. – Az U19-es korosztály legfontosabb versenyei a világkupák. Idén talán az eddigi legerősebb magyar válogatottal állunk ki a hazai forduló során, a keret Tóth Márkó köré épülhet – fogalmazott.

A 2022-es idényben a tízfordulós sorozat kilencedik állomásának ad otthont hazánk augusztus 17. és 19. között. A verseny egy 3,8 kilométeres prológgal kezdődik Nyíregyházán, majd másnap a megyeszékhely és Ibrány között egy 111,6 kilométeres mezőnyetap várja a kerekeseket. A zárónapon Vásárosnamény és Nyíregyháza között teker majd a karaván, ezúttal 117,4 kilométert megtéve.

Törzsök Zsolt, a főszervező Mozgás, Egészség Rekreációs Sportegyesület elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy szeretnének hagyományt teremteni a verseny megrendezését illetően. Hozzátette, a világkupa-sorozat következő – és egyben utolsó – versenyét Dél-Koreában rendezik meg, így az európai kerékpárosoknak a magyarországi viadalon van utoljára lehetőségük fontos nemzetközi pontokat gyűjteni.

Solymosi János, versenyigazgató a legfontosabb céljaként azt emelte ki, hogy megpróbálják úgymond a nézőkhöz vinni a versenyt, hisz az egyéni időfutam és a két mezőnyszakasz kialakítása is lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők ne csak egyszer tapsolhassák meg a kerékpárosokat.