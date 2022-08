Hétvégén rendezik a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokság 2. fordulóját. A program pénteken a Tarpa-Nagyhalász találkozóval kezdődik, a többi mérkőzést vasárnap rendezik.

Péntek

Tarpa-Nagyhalász (19)

Oleh Lutkov, a Tarpa edzőpárosának egyik tagja: – Próbáltuk a héten elemezni a múlt heti hibáinkat és ebből tanulni. Ennek megfelelő edzést végeztünk. Hazai pályán csak a győzelem elfogadható.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Valószínűleg kilométerben gazdag meccs lesz, Tarpa azért nem itt van... A hazaiak megvannak minőségben és mennyiségben is, a spájzból mindig előkapnak egy - egy ügyes "pulyát". Készülünk tisztességgel, szeretnénk kellemes meglepetéssel előrukkolni az értünk szorítóknak.

Vasárnap

Nagyecsed-Kemecse

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Egy jól rajtoló vendégcsapat érkezik hozzánk. Hazai pályán mi is szeretnénk jól kezdeni, sajnos azonban az első mérkőzés elég komoly áldozatokkal járt. Nem elég, hogy sok helyzetet elpuskáztunk, még három játékosom is megsérült. Ettől függetlenül célunk nem lehet más, mint a három pont megszerzése.

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Senkinek, így nekünk sem lesz könnyű dolgunk Ecseden.

Csenger-Nyírbéltek

Barcsay István, a Csenger edzője: – Nagyon jól bekezdett az újonc, ettől függetlenül célunk a győzelem. Remélem ehhez a nehéz feladathoz fel tudnak nőni fiataljaink.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Csengerben pontot, vagy pontokat szerezni nagyon nehéz, mert évek óta a megyei első osztály egyik meghatározó tagja egy nagyon jó edzővel a kispadján, aki tudja őket motiválni. Remélem, hogy a hétvégi győzelmünktől nem esünk át a ló túloldalára és ugyanolyan fegyelmezetten és bátran fogunk futballozni, mint a Szpari II. ellen, mert akkor pontosan fogunk hazatérni Csengerből.

Nyíregyháza II.-Kállósemjén

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Hétvégén hazai pályán mindenképp szeretnénk javítani a jó erőkből állóvendégek ellen.

Gáll László, a Kállósemjén elnöke: – Az első akadályt szerintem sikeresen vettük, lehet, hogy a hétvégi meccsen még egy lapáttal rá kell, hogy tegyünk. A csapat jó formában van, a játékosok motiváltak, ha betartják az edzői utasításokat és fegyelmezettek tudnak maradni, lehet keresni valónk Örökösföldön és további pontokkal gazdagodhatunk.

Mátészalka-Balkány

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Tudjuk, hogy a hétvégén nem lesz könnyű feladatunk, hiszen egy jól felkészített, jól védekező csapat érkezik hozzánk. Természetesen hazai pályán nem lehet más célunk mint a győzelem megszerzése. Ehhez maximális hozzáállásra és a támadójátékunk feljavulására lesz szükséges.

Mirgai László, a Balkány edzője: – A Mátészalka nagyon beerősített, véleményem szerint a dobogón lesz helyük. Nekünk változtatni kell egy-két taktikai dolgon, amely az első fordulóban nem úgy sült el, ahogy szerettünk volna. Helyzetkihasználásunkon is javítani kell, mert annak ellenére, hogy három gólt lőttünk, rengeteg lehetőséget puskáztunk el. Annak ellenére, hogy nem mi vagyunk esélyesek, mindent meg fogunk tenni a pontszerzésért.

Nyírmeggyes-Ibrány

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Remélem a hazai pálya meghozza a szerencsénket. Az első meccsünkön is megvoltak a lehetőségeink, bízom benne, hogy vasárnap eredményesek is leszünk. A srácok egyre éhesebbek a sikerre, amely a heti edzésmunkájukon is látszik, ha ezzel a hozzáállással megyünk fel a pályára, akkor itthon tarthatjuk a három pontot.

Kató István, az Ibrány edzője: – Annak ellenére, hogy több játékosom is kisebb sérüléssel bajlódik, az előjelek biztatóak. Nehéz mérkőzésre számítok, de ha a játékunk nyugodtabb, pontosabb lesz, mint a Mándok ellen, akkor lehet keresni valónk.

Mándok-Vásárosnamény

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Ellenfelünk nagyon jó erőkből áll, magabiztos és imponáló felkészülést tudhat maga mögött. Az első bajnokin nagy csatában maradtak alul, ezért biztos javítani szeretnének. Nagyon motivált Naményra számítok. Mi az első fordulóban mutatott játékunkat ha tovább tudjuk csiszolni és megfelelő önbizalommal, hittel játszunk, akkor reméljük az első hazai meccsünket sikerrel tudjuk ünnepelni. Ehhez viszont biztos, hogy vért kell izzadni.

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Szeretnénk kijavítani az első fordulóbeli botlásunkat. A kilátogató nézők egy szikrázó összecsapást fognak látni, mert mindkét csapat győzelemre fog játszani.

Nyírbátor-Újfehértó

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Rosszul sikerült rajt után máris itt van a javítás lehetősége. Ismét hazai környezetben lépünk pályára egy jó erőkből álló Újfehértó ellen. Szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Joó sikerült a rajt, minden megszerzett pontnak, pláne idegenben, hatalmas értéke van. Szeretnénk folytatni a pontok gyűjtését, nyilván minden mérkőzéshez így állunk hozza. Ami ellenfelünket illeti, a Nyírbátort masszív, szervezett, játszó csapatnak tartom, így véleményem szerint egy férfias, izgalmas csata várható.