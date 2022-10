Jókai Mór óta tudjuk, öreg ember nem vén ember. A kézilabdázók közt is tartja magát egy mondás, mely szerint öreg kézis nem vén kézis. Így vannak ezzel a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium egykori diákjai is, akik már több mint negyven esztendeje járnak vissza alma materükbe egy kis nosztalgiázásra. Amellett, hogy beszélgetnek és vacsoráznak egy jót, pályára is lépnek és megvillantanak valamit egykori tudásukból. Így lesz ez most pénteken is, az egykori zrínyis kézisek 17 órára hirdettek találkozót, ahová minden kézilabdabarátot várnak szeretettel.

- A Zrínyi méltán büszke a hagyományaira, melyek közül kiemelkedik az öregfiúk kézis találkozó. 1978 óta minden esztendőben sor kerül az eseményre, ez alól kivételt csak a 2020-as év jelentett. Akkor a járványügyi korlátozások miatt nem lehetett megszervezni. A sportág sikerei Bartha Dénes tanár úr nevéhez fűződnek, de természetesen meg kell említeni az elődöket is, Kovács József és Karmanóczki János tanár urakat. Országos döntők sora, válogatott játékosok, világkupákon való részvételek jelzik az eredményeket. Sokan máig aktív játékosok, edzők. Az eseményen több generáció találkozik: a senior csapat tagjai már hatvan év fölöttiek, a legfiatalabbak néhány éve érettségiztek. Pályára lépnek a gimnázium jelenlegi kézisei is, akik Molnár Zoltán tanár úr irányításával az előző tanévben már a diákolimpia országos döntőjébe jutottak – mondta lapunknak Huszárné Kádár Ibolya, a Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatója.

- Tarnavölgyi Gergely -