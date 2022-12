Az edzés időpontja: 2022. december 23. (péntek).

Helyszíne: Nyíregyháza, Erdei Tornapálya parkoló.

Innen indulva csillagtúra-szerűen technikai, állóképességi tréning zajlik maximum 3 óra intervallumban, melyből bármikor ki lehet szállni, nem kötelező a teljes edzés teljesítése.

Az edzés szintje: haladó, alapelvárás cyclo-cross vagy MTB kerékpár alapszíntű kezelése, valamint alapállóképesség.

Az edzésen legjobban teljesítő a Capra Cycling által felajánlott ajándékban részesül.

Mi is az a cyclo-cross?

A szakág bár újkeletűnek hangzik, ennek ellenére több mint 100 éves múltja van. Eredetileg egy francia katona találta fel a lovaglás alternatívájaként. Az 1902-től rendezett cyclo-cross versenyek elismerése 1910-től kezdődött, amikor egy Tour de France győztes is részt vett rajta. 1950-ben már világbajnokságot is rendeztek belőle, ami a cyclo-cross versenyzők időszámításának a kezdetét is jelenti. Az 1970-es évektől a Benelux államok, Csehország és az USA lettek a legnépszerűbb versenyhelyszínek.

A cyclo-cross versenyek 2000-4000 méter hosszú körpályán, földes, füves réteken haladnak. Egy kritérium versenyhez hasonlít, eltekintve az akadályoktól. A pályán ugyanis lépcsősor, palánk, homokágy töri meg a lendületet. Ez amiatt van, hogy az akár mínusz 10 fokban rendezett versenyen se fagyjanak át nagy sebességgel haladó versenyzők.

Nem mellékesen látványosak az akadályvételek és nem csak az erő, hanem a technikai tudás, a kerékpár kezelési készség is befolyásoló tényezővé válik.

Ezek a versenyek jellemzően ősszel és télen, a kerékpáros holt szezonban kerülnek megrendezésre. A rövid futamok izgalmas és pörgős versenyt nyújtanak – az elit férfi futam kb. 60 perces. Az évszaki sajátosságból kifolyólag gyakori a saras és havas pálya, ami további izgalmakat szül a versenyben.

A depóban akár körönként is lehet kerékpárt cserélni, hogy minden körben tiszta és száz százalékig működőképes géppel lehessen versenyezni. A csere elvesz néhány másodpercet és megfelelő személyzet is kell hozzá, de megéri, mert sok múlhat rajta.