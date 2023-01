Azt az elektronikáját!!! Bosszús volt az R-ace GP istálló vezetése, a szerelők, de talán leginkább a pilóta, azaz Révész Levente. Miként arról már beszámoltunk, a Révész Racing üstököse az idén két komoly sorozatban szeretne sikeres lenni és rutinnal felvérteznie magát. Az egyik a F3 ázsiai sorozata, az úgynevezett Formula Regional Middle East. A nyitány az elmúlt hévégén volt Dubajban, ahol három futamot rendeztek. A tesztelések alatt nem volt nagy gond, utána azonban beadta a kulcsot Levi Alfa Romeo ATM AR-F3R autójának elektronikája. A szabadedzés és az időmérő, valamint két futam ráment. A harmadikra, a szombati másodikra már javult a helyzet és Levi végül a tizennegyedik helyen ért célba.

Tesztelés előtti utolsó igazítások

Fotós: Sebastiaan Rozendaal

Tavaly is közel álltak

Az ifjú nyíregyházi pilóta ettől többre hivatott, hiszen amikor nem volt gond a technikával első is volt a tesztelésen és szombaton a zárófutamon a hetedik körben futott legjobb idejétől jobbat csak nyolcan produkáltak a mezőnyből. A győzelmet végűl spanyol Mari Boya szerezte meg. Levi mögött zárt több olyan pilóta, aki az F3-as mezőnyben már több szezont is lehúzott,

Az öt fordulós, három helyszínes sorozat következő színhelye egymás után kétszer Kuvaitban lesz január végén. Addig a legfontosabb feladat a technikai személyzetre hárul, mert meg kell találni a hiba forrását és kijavítani.

Korábban lapunkban beszámoltunk arról, hogy az ázsiai sorozat után jön az európai, a Formula Regional European Championship by Alpin. Levi tavaly ezen a holland Van Amersfoort Racing színeiben indult.

A napokban jött az örömteli hír: idén a szakmában igen jegyzett istálló, a brit Arden Motorsport tagjaként állhat majd rajthoz a nyíregyházi pilóta, elsőkén áprilisban Imolában.

– Nagyon örülök, hogy Leventét üdvözölhetem az Arden családjában. Tavaly nagyon közel kerültünk egy megállapodáshoz, de idén minden összehangolódott. Ha Levente meg tudja tartani azt a teljesítményt, amit a téli tesztelésen mutatott, akkor nagyon erős szezonunknak kell lennie – nyilatkozta Ben Salter, az Arden Motorsport csapatmenedzsere.

Paraguayi csapattárs

- Örülök, hogy megszületett a megállapodás az Ardennel a 2023-as FRECA szezonra. Az Ardennel több téli tesztnapot csináltam, és az autóban és a csapattal is remekül éreztem magam. Alig várom, hogy megkezdhessem a második szezonomat a FRECA-ban, és biztos vagyok benne, hogy Ardennel együtt jó eredményeket tudunk elérni – nyilatkozta Levente az új csapat hivatalos oldalán.

Az is kiderült, hogy biztosan Levi csapattársa lesz a paraguayi Joshua Duarksen, aki meghosszabbította szerződését az Arden Motorsportttal.

A 2023-as szezon az első hivatalos teszttel kezdődik Barcelonában március 17-18-án, az első versenyhétvége az imolai pályán lesz április 22-23-án.

Formula Regional European Championship

1. Imola (olasz) április 22-23.

2. Circuit de Barcelona (spanyol) május 21-21.

3. Hungaroring június 17-18.

4. Circuit de Spa-Francorchammp (spanyol) jún 31-júl 1

5. Mugello Circius (olasz) július 8-9.

6. Circuit Paul Richard (francia) július 22-23

7. Red Bull Ring (osztrák) szeptember 9-10

8. Monza Circit (olasz) szeptember 16-17

9. Circuit Zandvoort (holland) október 14-15

10. Hockenheimring (német) október 21-22.