A női foci különböző osztályaiban is érdekeltek megyén klubjai. A Nyíregyháza Spartacus csapatai közül a legjobb őszt az U19-es csapat zárta. Sándor Dávid leányai hét győzelem mellett egyszer kaptak ki és az az élen állnak a regionális Észak-keleti csoportban.

Másikként telel az NB II-es együttes, amely már megkezdte a felkészülést a március 18-án rajtoló tavaszi szezonra.

- Extrém hosszú lesz a felkészülés, tíz hét. De úgy tervezzük, az első hetet leszámítva minden héten vívunk majd felkészülési mérkőzést. Minden nap lesz edzés a játékosoknak, már az első tréningeken is 20-22 labdarúgó vesz részt, azaz bő a keretünk, köszönhetően a sok saját nevelésű fiatalnak is. Nagy mozgás nem várható a csapatnál a téli szünetben, egy távozónk viszont biztosan lesz, Ranyhóczki Vanda a fővárosban tanul, és már ősszel is az iskola mellett járt hozzánk edzésekre, de a tanulmányai Budapesthez kötik. A többiekkel végig itthon készülünk – nyilatkozta a klub honlapján Benkő Balázs vezetőedző.

A Spartacus a felkészülés alatt több csapattal is megmérkőzik. A Temesvár, a Kazincbarcika és az Újpest női gárdái mellett a Sényő és a Vaja utánpótlás fiú együtteseivel is találkozik a Szpari.

A kisvárdai Várda SE leányai közül a Márta Tibor dirigálta tizenhat esztendősök szerepeltek a legeredményesebben és HNP Észak-keleti csoportban a harmadik helyen állnak.

Labdarúgás: Női bajnokságok, NB II., Keleti csoport

1. Soroksár 8 8 - 50-2 24

2. Nyíregyháza Spartacus 9 8 - 1 37-5 24

3. Vasas 9 7 - 2 33-20 21

4. Hatvan 8 5 1 2 20-10 16

5. Monor 9 3 1 5 36-18 10

6. Gyula 9 2 4 3 18-27 10

7. Kazincbarcika 9 3 -6 13-24 9

8. DVSC-DEAC 9 2 1 6 17-27 7

9. Eger 9 2 - 7 17-40 6

10. Honvéd 9 - 1 8 10-78 1

11. BVSC-Zugló kizárva

Benkő Balázs irányításával már elkezdte a felkészülést a Szpari U19-es csapat.

Fotós: nyíregyhazaspartacus.hu



U19.Regionális, Észak-kelet

1. Nyíregyháza Spartacus 8 7 - 1 65-9 21

2. Vasas 8 6 - 2 40-11 18

3. Jobsforward 8 5 1 2 50-12 16

4. Kazincbarcika 8 5 - 3 29-45 15

5. Eger 8 4 - 4 56-25 12

6. DVSC-DEAC 8 3 1 4 29-20 10

7. Hatvan 8 3 - 5 34-20 9

8. Várda SE 8 2 - 6 19-30 6

9. Mezőkövesd 8 - - 8 4-154 0

10. BVSC-Zugló kizárva



U16. NP, Keleti csoport

1. Mercedes KLC 8 7 - 1 35-7 21

2. Eger 8 6 - 2 48-19 18

3. Üllő 8 6 - 2 22-16 18

4. Nyíregyháza Spartacus 8 5 1 2 44-15 16

5. Gyula 8 5 1 2 36-15 16

6. Újpest 8 3 - 5 20-36 9

7. Szolnok 8 1 1 6 11-33 4

8. Hatvan 8 1 1 6 12-41 4

9. DVSC-DEAC 8 - - 8 5-51 0

HNP, Észak-keleti csoport

1. BVSC-Zugló 7 6 - 1 54-8 18

2. Vasas 7 6 - 1 50-7 18

3. Várda SE 7 4 1 2 20-15 13

4. Hatvan 7 4 - 3 37-19 12

5. Mezőkövesd 7 3 2 2 16-33 11

6. Ózd 7 2 - 5 10-44 6

7. Kazincbarcika 7 1 - 6 10-26 3

8. Cigánd 7 - 1 6 7-52 1

U14. HNP, Észak-keleti csoport

1. Eger 11 11 - - 66-11 33

2. DVSC-DEAC 11 10 - 1 61-5 30

3. Gyöngyös 11 6 2 3 24-11 20

4. Hatvan 11 6 1 4 27-24 19

5. Nyíregyháza Spartacus 11 5 3 3 33-21 18

6. Gödöllő 11 5 2 4 18-23 17

7. Kazincbarcika 11 3 4 4 16-22 13

8. Diósgyőr 11 3 3 5 19-18 12

9. Ózd 11 2 4 5 14-21 10

10. DEAC 11 2 3 6 16-39 9

11. Mezőkövesd 11 1 1 9 20-41 4

12. Várda SE 11 - 1 10 13-91 1

13. Hatvan kizárva