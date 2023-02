Az alapszakasz végeredményét már nem befolyásolta az A'Studió Futsal Nyíregyháza szerdai, Újpest elleni mérkőzése, ám nem kérdés, hogy hazaiak így is győzelemre törekedtek.

Az újpestiek erejét mutatja, hogy szinte semmilyen hiba nem fért bele ellenük, a harmadik percben eladott labdát, a hatodikban rossz helyezkedést használtak ki, így gyorsan kétgólos előnybe kerültek. A második kapott találat után Kovács Róbert nagy lövéssel szépített – a Nyíregyháza nemcsak eredményben, hanem a játékot tekintve is visszajöttünk a meccsbe.

Két brazil játékos közül Caíque még eltiltott, Maneca azonban a pályán volt, utóbbi a lelátóról portugálul kapta a segítséget a tolmács hölgytől. A 8. percben talán azt kiabálhatta be, hogy „spiccel varrja a labdát a léc alá”, mert az A'Studió játékosa tökéletesen végrehajtott lövése bizony a kapuba vágódott (2–2).

A folytatásban a vezetést is megszerezhették volna a mieink, ám jó játék után vagy az utolsó passz hibádzott, vagy Kinics Bálint védte az ígéretes próbálkozásokat. Az elpuskázott lehetőségek megbosszulták magukat a 15. percben, a vendégek szépen kijátszott akció végén újra előnybe kerültek (2–3). Ez nem törte meg a Nyíregyháza lendületét, továbbra is szervezetten játszott a csapat, igaz, a félidő utolsó másodpercében hatalmas helyzetet úszott meg.

Nem sokkal a fordulást követően büntetőhöz jutott az Újpest, amit legjobb játékosa, Suscsák Máté gólra is váltott. Biztató volt, hogy a hazaiak továbbra is kialakítottak helyzeteket – ez a bajnokság első felében nem mindig volt így –, a vendégeknél pedig becsúszott egy-egy hiba. Ilyen volt a 31. percben egy felesleges fault, amit a sértett, Kovács Róbert szabadrúgásból kíméletlenül megbüntetett. Nem sokáig maradt egál, de ezúttal már a mieink vezettek, méghozzá egy csodálatos góllal: Kovács Erik előreívelését Ladányi Dávid hihetetlen mozdulattal levette, a következő mozdulatával pedig a hálóba pofozta a labdát (5–4).

A mérkőzés következő találatához is a nyíregyháziak jártak közelebb, Kovács Gergő például eltalálta a lécet. Ha nem is tőle jött az újabb gól, az eddigi legjobb nyíregyházi meccsét játszó Maneca mindenkit meglepett, a kapunak háttal állva, sarokkal talált be (6–4)! A hajrában nem hibázott Lovas Norbert együttese, Szabolcsi Máté jó megmozdulásokkal tett azért, hogy ne változzon az eredmény és így fantasztikus győzelmet arasson a csapata!

NB I., 18. FORDULÓ

A’ Studió Futsal Nyíregyháza – Újpest FC-220VOLT 6–4 (2–3)

Continental Aréna, v.: Szűcs (Szabó, Juhász).

Nyíregyháza: Szabolcsi – Kovács R., Kovács G., Kovács E., Lakatos. Csere: Petró, Hegyes, Ladányi, Varga, Urr, Gyügyei, Bagdi, Maneca. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Újpest: Kinics – Klacsák, Suscsák, Lipl. Harnisch. Csere: Tyukász, Balogh, Dunai, Horváth Be., Horváth Ba., Östör. Vezetőedző: Németh Péter.

Gól: Kovács R. (7., 22., 31.), Maneca (8., 38.), Ladányi (32.), illetve Klacsák (3.), Dunai (6.), Suscsák (15., 23.).