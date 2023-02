A DEAC elleni fájó vereség (3–5) után máris jön a javítási lehetőség az A’Studió Futsal Nyíregyháza számára, hiszen pénteken a Rubeolához látogat a csapat a futsal NB I.-ben.

– Jó mérkőzést játszottunk a felsőházas DEAC-cal – emlékezett vissza Lovas Norbert vezetőedző a hétfői találkozóra. – A támadást és a védekezést tekintve is jó visszajelzést kaptam, a pozitívumok mellett viszont negatívumot is láttam. Elöl rengeteg helyzetet nem értékesítettünk, védekezésben pedig olykor gyerekes hibákat is elkövettünk, illetve a pontrúgásokat nem tudtuk hatástalanítani. Ezeket megbeszéltük, valamint azt is elmondtam a csapatnak, hogy higgadtabban kell kezelni, amikor téves ítéletet hoznak a játékvezetők. A játékosoknak nem szabad ezzel foglalkozni, majd én próbálom megbeszélni a szituációt a játékvezetővel. Mindenki érezte, hogy több volt a meccsben, de nagy csalódottság nincs bennünk.

Ha a nyíregyháziak pénteken úgy tudnak játszani, mint a debreceniek ellen, az a 11. helyen álló csömöri gárda ellen győzelmet érhet.

– A visszavágás vágya is fűti a csapatot – utalt arra a tréner, hogy a novemberi találkozót a Rubeola nyerte meg 6–4-re. – Más típusú meccs lesz, mint a DEAC elleni. A debreceni jobb csapat nálunk, így is felvettük a versenyt, időközönként mi irányítottunk. Erre lenne szükség a Csömör ellen is és ki kell tolni ezeket az időszakokat, ha lesz nyolc hadra fogható emberünk. A Rubeola játéka egyébként nem fekszik nekünk, az NB II.-t is ideértve rendre szoros meccset játszunk, amikből nem mi jöttünk ki győztesen. Fiatal, lelkes csapat, amelynek a helyezése nem tükrözi a játékerejét. A rájátszásra még erősebbek lehetnek.

A nyíregyháziaknak még három, a mezőny nagyobbik részének csak két mérkőzése van az alapszakaszból. Az A’Studiót matematikailag már csupán a Magyar Futsal Akadémia előzheti meg, de hozzá kell tenni, hogy pontazonosság esetén a mieink jönnek ki jobban az összevetésből, illetve a három ponttal lemaradó MFA két élcsapattal találkozik a folytatásban. Lovas Norbert mindenesetre hangsúlyozta, szeretné, ha együttese már pénteken bebiztosítaná a nyolcadik helyet. Ez azért lenne fontos, mert a csapatok az alapszakasz után a helyezésük szerint kapnak egy-egy pontot, vagyis a Nyíregyháza a második legjobb pozícióból kezdené az alsóházi rájátszást.

A bajnokság állása

1. Haladás 20 15 3 2 107-35 48

2. Veszprém 20 15 2 3 80-41 47

3. Kecskemét 20 14 3 3 93-47 45

4. Berettyóújfalu 20 14 1 5 80-54 43

5. DEAC 20 11 6 3 90-45 39

6. Aramis 20 12 2 6 79-55 38

7. Újpest 19 8 2 9 66-63 26

8. Nyíregyháza 19 6 - 13 53-82 18

9. MFA 20 5 - 15 39-89 15

10. Nyírbátor 20 3 2 15 47-96 11

11. Rubeola 20 3 2 15 40-98 11

12. ELTE-BEAC 20 1 1 18 36-105 4