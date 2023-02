Fennállása 150. első osztályú bajnoki mérkőzésére készül a Kisvárda Master Good, amely győzelemmel tenné emlékezetessé a jubileumot. Ehhez a bajnokság tizennyolcadik fordulójában a Budapest Honvéd gárdáját kell legyőznie Török László csapatának, ami nem ígérkezik könnyű feladatnak, már csak azért sem, mivel ősszel a kispesti egylet elhappolta a három pontot a Várkerti Stadionból.

Nehéz meccsnek ígérkezik

Nem szabad, hogy megtévessze a rétközi gárdát a fővárosi klub tabellán elfoglalt helye, hiszen a kiesés elől menekülő piros-fekete alakulat akár még meglepetést is okozhat. Az előző fordulóban a Kisvárda a Paks ellenében vesztett pontokat, mint arra emlékezhetünk, a Tolna vármegyei csapat a kilencvenegyedik percben egyenlített, míg a Honvéd az Újpest otthonában kapott ki.

– Igyekeztünk gyorsan túltenni magunkat a Paks ellen történteken, hiszen nem szabad túl sokáig rágódni a hibákon, éppen ezért már a hét elején lezártnak tekintettük azt az összecsapást – vezette fel a szombati mérkőzést lapunk megkeresésére Török László vezetőedző. – Természetesen a szükséges elemzéseket elvégeztük, a hibákat kielemeztük, de rámutattunk a pozitívumokra is, így például arra, hogy hátrányból tudtuk megfordítani az eredményt, ami a csapat erejét mutatja. Célirányosan készültünk a Honvéd ellen, amely veszélyes csapat, nem szabad, hogy megtévesszen minket a tabellán elfoglalt helyük. A legutóbbi fordulóban az Újpest ellen is játszottak egy remek félidőt, az egy más dolog, hogy a nagyszünetet követően már nem tartott ki ez a lendület. Továbbra is előretekintünk, haladunk a céljaink felé, látjuk, hogy mennyire szoros a mezőny a tabella elején és a hátsó traktusokban is. A legfontosabb feladat, hogy megtartsuk a dobogós helyünket, ehhez pedig el kell hoznunk a három pontot Kispestről.

A várdai drukkerek ott lehetnek

A mérkőzés további érdekessége, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságának döntése értelmében a kispesti szurkolók korábbi vétsége miatt zárt kapuk mellett rendezik meg a meccset. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek nézők a lelátón, mert az MLSZ rendelkezésének megfelelve a kispestiek bizonyos szektorokat megtölthetnek tizennégy éven aluli gyerekekkel. A korlátozás nem vonatkozik a vendégszektorra, oda megkötés nélkül bemehetnek a kisvárdai drukkerek.