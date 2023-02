A Szovjetunió felbomlása után döntött úgy Szergyuk Dmitrij, hogy Magyarországon próbál szerencsét, és itt építi tovább kézilabdás karrierjét. A nyíregyházi klub a balkezes jobbszélsőt már 1992-ben szerette volna soraiban tudni, de az akkori kenyéradója, a Zaporizhzya végül a Debrecennel kötött szerződést. Ezért Gyima – mert Magyarországon mindenki csak így hívta – végül 1993-ban került Nyíregyházára. Lapunk, a Kelet-Magyarország korabeli beszámolója szerint első nyíregyházi mérkőzését Solymáron játszotta. Az a meccs a csapat számára rosszul sült el, mivel 23-21-re kikaptak, Gyima azonban jól mutatkozott be, négy gólt szerzett. Szergyuk egészen 98’ tavaszáig játszott Nyíregyházán, ezalatt 105 találkozón erősítette a szabolcsi csapatot, és 489-szer rezgette meg nyíregyháziként az ellenfél hálóját.

Fotós: KM-archív

- A Szovjetunió felbomlása után jött egy gazdasági válság, így az ukrán sportra nem jutott pénz, ezért nagyon sok sportoló hagyta el az országot. Az akkori egyesületemnek, a Zaporizhzy-nak a nyíregyháziak ajánlatot tettek, de a klubvezetés a Debrecent választotta, így egy évet ott játszottam. A nyíregyháziak azonban kitartó kérőnek bizonyultak, így egy debreceni év után hozzájuk kerültem. Szerettem Nyíregyházán játszani, mind a csapattársakkal, mind a klubvezetéssel, mind pedig a nézőkkel sikerült jó viszonyt kialakítanom. A klubnál töltött éveim alatt minden edzőmnek hálás vagyok, talán Pista bácsi (Szőke István, a szerk.) volt az, akivel a legjobb teljesítményt érte el mind a csapat, mind pedig én. Szinte az összes mérkőzésemre emlékszem azok közül, amiket ebben a klubban játszottam, de a legemlékezetesebb mind közül a veszprémiek 1997. novemberi legyőzése volt – nosztalgiázott az egykori balkezes szélső.

Fotós: KM-archív

Tekerte, pörgette

Aki emlékszik Szergyuk technikájára, tudja, nem volt mindennapi. Felállt fal elleni támadásépítés végén gyakran kis szögből, páros lábról beugorva is szerzett gólt, ráadásul nem is akármilyen technikával: tekerve, pörgetve dobta el a labdát, a kézilabdaszleng szerint: cunderezett. – A technikám különbözött a magyarokétól, sok minden új volt a számukra, ahogy nekem is új volt a magyar kézilabda. A talajon megcsavart, megpörgetett dobás még viszonylag ismeretlen volt itt mindenkinek. Ezt a technikát én is sokat gyakoroltam az edzéseken. A magyar kapusok számára szokatlan dobásmód volt ez, ezért nem igazán voltak rá felkészülve, sokukat sokkolta, amikor így dobtam nekik gólt. Viszont voltak olyan hálóőrök, akik elkezdtek rám speciálisan készülni – emlékezett vissza Gyima.

Fotós: KM-archív

Szergyuk a magyarországi évei után Csehországba, a Frydek-Mistek csapatához igazolt: bajnoki ezüstérmes lett, majd ott fejezte kézilabdás pályafutását. Ott azonban csak a profi karriernek lett vége, hiszen Gyima az Odessza csapatával rendszeres résztvevője a különböző Masters versenyeknek, legutóbb a tavaly nyári spanyolországi (Granollers) „öregfiúk” versenyen lépett pályára. – Nem tudok sport nélkül élni, ezért továbbra is mozgok és kézilabdázom. Ez fizikailag is karban tart, és lehetővé teszi, hogy találkozzak a különböző országok játékosaival – így Gyima, aki hálás, hogy egy nagyon jó sportcsaládja van. Felesége, Elena a Zaporizhzhya Állami Orvostudományi Egyetemen tanítja a gyógytornászokat, Danil fia pedig labdarúgóedző, gyerekekkel foglalkozik. Katerina lánya is sportol, szenvedélye a ritmikus sportgimnasztika. Szergyuk Dmitrij a Zaporizhzya Egyetemen tanít, a következő generáció edzőit képezi, ezzel párhuzamosan kutatásokat végez a testnevelés- és a sporttudomány területén.

Fotók: KM-archív