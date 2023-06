Az előző évhez hasonlóan idén is a Challenge Kupában indulhat a Fatum Nyíregyháza. A klub vezetése szeretné most is megmérettetni a gárdát nemzetközi szinten, a kupasorsolás pedig várhatóan augusztusban lesz. Itt derül ki, hogy ki lesz az ellenfél, illetve hogy mikor kapcsolódik be a küzdelmekbe az együttes. Tavaly a Prostejov volt Lászlop Alekszandráék ellenfele, a párharcot a csehek nyerték, így ők jutottak tovább. A Prostejovval idén is találkozhatnak a mieink, de a lehetséges ellenfelek között van a görög AEK Athén, a francia Béziers, a román Dinamo Bukarest vagy éppen a belga Charleroi is.