A Kisvárda Master Good az első fordulóban még a ZTE kérésére ment bele abba, hogy Zalaegerszegen játsszák a két csapat bajnokiját, azt követően két, eredetileg is idegenbe kiírt összecsapás következett. A DVSC ellen már azért nem játszhattak otthon a várdaiak, mert a Várkerti Stadion gyepe megfertőződött. Azóta kiderült, hogy az első osztályú csapat a szeptember elsejei, Újpest elleni mérkőzését is idegenben kénytelen lejátszani, sőt, már az is biztos, hogy menthetetlen a gyep, így hetekig nem szerepelhet otthon a csapat.

A klub közleménye:

Az OTP Bank Liga hatodik fordulójában pénteken 20 órára, a sorsolás szerint Kisvárdára kiírt Újpest FC elleni mérkőzésünket változatlan időpontban az újpestiek otthonában, a budapesti Szusza Ferenc Stadionban kényszerülünk lejátszani. Ezzel párhuzamosan a 2023-as naptári év utolsó, 17. fordulójában (december 15-17.) hazai pályán fogadjuk majd az Újpestet.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy az elmúlt hetek karbantartási munkálatai, a felülvetések és az egyéb kezelések nem hozták meg a kívánt hatást, sőt a biológusok, a kutatólaborok és a legjobb szakemberek is egyértelműen megállapították, hogy menthetetlen a Várkerti Stadion játéktere. A jelenlegi helyzetben kivédhetetlen bakteriális fertőzések olyan algásodást és kárt okoztak, amelyek miatt nem tudjuk megmenteni a pálya talaját és teljes talajcserére lesz szükség. Az eddig az atlétikai világbajnokságon dolgozó szakemberek a jövő hét elején kezükbe veszik a munkálatokat, és remélhetőleg az ősz közepére használható állapotba kerül a játéktér.

Az első körből hátralévő Kisvárda-meccsek

Hivatalosan még csak az Újpest elleni összecsapás pályaválasztói jogát cserélték meg a csapatok, ez minden bizonnyal hamarosan változik.

6. forduló: Újpest–Kisvárda, 7. forduló: Ferencváros–Kisvárda, 8. forduló: Kisvárda–Fehérvár, 9. forduló: Puskás Akadémia–Kisvárda, 10. forduló: Kisvárda–Mezőkövesd, 11. forduló: Paks–Kisvárda.