A 2023-24-es szezonban két korosztályban versengenek egymással a lány labdarúgócsapatok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

A területi igazgatóság az U16-ba jelentkező négy csapat részére tornarendszerű, míg a tíz egyesületet megmozgató U18-as korosztálynak bajnoki rendszerű pontvadászatot írt ki.

A Balmazújváros és a Cigánd jóvoltából három vármegyét megmozgató U18-as bajnokságban már öt fordulón vannak túl az együttesek. Egyelőre a Balmazújváros hibátlanul menetel, de az Újfehértói SK és a Pap is jól kapta el a rajtot. Érdekesség, hogy a két szabolcsi csapat most szombaton épp egymás ellen fog megmérkőzni.

A Leány U18 bajnokság állása: 1. Újfehértói SK 12 pont, 2. Balmazújvárosi FC 12 pont (4 meccs), 3. Pap SE 10 pont, 4. Nagydobosi LSE 7 pont, 5. Cigánd SE 6 pont, 6. Záhony VSE 6 pont, (3 meccs) 7. Nyírség NSC 6 pont (4 meccs), 8. Gyulaháza NP. KFT 3 pont, 9. Nyírcsaholy USE 0 pont (4 meccs), 10. Vásárosnamény DSE 0 pont (3 meccs)

A fiatalabbaknak október 30-án hétfőn a második tornára kerül majd sor Gergelyiugornyán.