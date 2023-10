A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) a szeptemberi végi drenthei Európa-bajnokságot követően publikálta a 2024-es évre vonatkozó előzetes versenynaptárát, amelyben természetesen hazánk egyetlen ifjúsági világkupa futama, a Nations’ Cup Hungary is helyet kapott. Mint ismert, 2023 augusztusában Vásárosnamény, Ibrány és Nyíregyháza érintésével rendezték meg az idei magyarországi Nemzetek Kupája fordulót. A hazai viadal a norvég válogatott dominanciáját hozta, Felix Orn-Kristoff mindhárom szakaszt megnyerte, ezzel az összetettben is az élen végezve. A legjobb magyar kerékpáros Balogh Zsombor lett.

Jövőre is láthatjuk a kerekeseket

Természetesen a főszervező Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület, valamint partnere, a Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete (NYKSE) 2024-ben is megrendezi a versenyt, amely jelen állás szerint a tizenegy fordulós sorozat utolsó állomása lesz augusztus 14-15-én. A Nemzetek Kupája egynapos és többnapos versenyeket is tartogat, Magyarországon jövőre is egy kétnapos megmérettetésre kerül sor. A viadalok között olyan események is megtalálhatók, mint a legendás utánpótlás klasszikus, a Párizs-Roubaix, vagy éppen az egyik legfelkapottabb ifjúsági többnapos, a cseh junior "Békeverseny".

– Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy sorozatban ötödször is megrendezhetjük ezt a viadalt – mondta el lapunk megkeresésére Solymosi János versenyigazgató, aki egyben az NYKSE elnöke is. – Ez egy nagyszerű versenysorozat, elég, ha csak megnézzük az elmúlt évek eredményeit és azt, hogy az akkor dobogóra álló kerekesek közül utána hányan váltak profivá. Úgy gondolom, hogy az, hogy a felnőtt megmérettetések mellett hazánk az utánpótláskorú bringások számára is nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosít, az a magyar kerékpársportnak is előnyös, hiszen a fiataljaink összemérhetik az erejüket a korosztályuk elitjével, felmérhetik, hogy milyen szinten állnak. A világkupa magyarországi állomása előrelépést kínál a hazai országúti szakág számára is.

Nemzetközi elismertség

– Az idei lebonyolítás bizonyított! Egyértelmű, hogy azzal, hogy az egyéni időfutamot a verseny elejéről a végére raktuk, sokkal izgalmasabbá tettük a viadalt még akkor, ha Felix Orn-Kristoff kiemelkedett a mezőnyből – ecsetelte az idén történteket Solymosi János. – Az sem mellékes, hogy az előző évekhez képest sokkal nagyobb érdeklődésre tettünk szert mind Ibrány, mind Vásárosnamény, mind pedig Nyíregyháza tekintetében. Igazi lokálpatriótaként ez büszkeséggel tölt, de nagyon remélem, hogy ez a közeg évről évre gyarapszik majd, hiszen ezzel egyenes arányban a nemzetközi megítélésünk is növekedhet.