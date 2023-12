A Fatum-Nyíregyháza egymást követő öt vereség (ebből három bajnoki meccs) után péntek este Székesfehérváron próbált meg javítani az Extraligában. Tomás Varga együttesének nem volt könnyű dolga, hiszen a MÁV Előre csapatában légiósok mellett több jó nevű magyar játékos is szerepel. Köztük van Pallag Ágnes is, aki ezen a mérkőzésen már az első pillanatokban is a csapata vezére volt. A hazaiak 7:0-val indították az összecsapást, a rossz kezdést Lászlop Alexandra pontja törte meg, később pedig Nina Kocics és Valerin Carabali vette hátára a csapatát – előbbi védhetetlen ütésekkel, utóbbi sáncokból is eredményes volt. A vendégek egy pontra zárkóztak és labdájuk is volt az egyenlítéshez, amit nem tudtak kihasználni. A mieink a szett végjátékában technikai hibákat is vétettek, emellett a fehérváriak jó ejtésekkel növelték a különbséget, ami már behozhatatlannak bizonyult.

Az Előre rossz nyitással kezdte a második játszmát, ami azt jelentette, hogy a Fatum először vezetett a meccsen, majd rögtön jött egy jó vendégtámadás is. A nyíregyháziak ekkor magabiztosabbak voltak a hálónál, de gyorsan összeszedte magát a hazai gárda. A játékrész hajrájához közeledve Kocics okos pontot szerzett, majd véletlenül arcon bombázta Isa Anderssont (18:20). Ha nem is feltétlen maga az eset, de a szünet megtörte a Fatum lendületét, amit kihasznált a Fehérvár.

A harmadik szett is hasonlóan alakult a korábbiakhoz, nem volt nagy különbség a csapatok között és húsz ponthoz érve úgy tűnt, hogy a Nyíregyháza felülkerekedhet, ám a végjátékban épp a korábban remeklő Kocics rontott kétszer, ami sokba került. Carabali még hárította az első meccslabdát, a másodikkal azonban már nem tudott mit kezdeni a Fatum, így zsinórban a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el.

Röplabda: női Extraliga

MÁV Előre–Fatum-Nyíregyháza 3:0 (22, 22, 24)

Székesfehérvár, v.: Mezőffy, Varjasi.

Előre: Vacsi 8, Michalewicz 2, Pallag 13, Andersson 7, Dvoracek 18, Markovic 10. Csere: Tóth J. (liberó), Szabó Liliána, Király-Tálas. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

Nyíregyháza: Galvao 1, Jeremics 2, Lászlop 6, Kocics 20, Szabó Lili 7, Carabali 11. Csere: Tóth F. (liberó), Antivero 5. Vezetőedző: Tomás Varga.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (26 perc): 7:0, 9:1, 12:4, 13:8, 16:14, 17:16, 21:17. 2. játszma (29): 1:4, 3:8, 8:9, 11:11, 15:14, 17:15, 18:20, 21:18, 24:22. 3. játszma (29): 0:2, 4:3, 6:6, 11:11, 14:16, 16:19, 21:22, 24:23.