A Vitka SE évek óta meghatározó tagja az NB II.-es mezőnynek, az előző kiírásban negyedik helyen fejezték be a pontvadászatot, az azt megelőzőben pedig bronzérmesként zártak. A megváltozott lebonyolítású, szeptemberben induló szezonban sem szeretnék alább adni, annak ellenére, hogy több meghatározó játékos is elhagyta a csapatot.

Az előző kiírásban 117 találatig jutott Havavka Anna a rivális Ungvár csapatába igazolt, Katerina Fenynets is máshol folytatja, Barati Laura befejezte pályafutását, Dévényiné Dudás Gina pedig felfüggesztette pályafutását. Érkezett viszont Repák Viktória Hajdúnánásról, valamint Kisvárdáról Birta Boglárka, két régi kapusuk pedig szintén Vitka-mezbe öltözött. A csapat élén is változás történt, Kerezsi Bélát Németh Tibor váltotta a kispadon. A sok változás ellenére a Vitka SE a legjobb vármegyei együttesként, a harmadik helyről várja a februári folytatást.

– Kicsit tartottam a feladattól, hiszen nem velem kezdte meg a munkát csapat, ráadásul keveset is ismertem közülük. Kellemesen csalódtam azonban, mert az első perctől kezdve partnerek voltak a lányok, maximálisan odatették magukat az edzéseken – kezdte érdeklődésünkre Németh Tibor, a Vitka SE edzője.

A csapat jól is kezdte a bajnokságot, a nyitányon önbizalom növelő tizenhat gólos győzelmet aratott az Eger U21-e alakulata ellen, majd a Böszörmény ellen is magabiztosan gyűjtötte be a két pontot és az Újfehértó KSZSE sem jelentett gondot számukra.

– Valóban az egyesület hagyományainak megfelelően kezdtünk, a Miskolc ellen is jó küzdöttünk, a végét azonban jobban bírták a hazaiak. Fájó volt viszont a Mátészalka elleni hazai vereségünk, akkor egy kisebb gödörbe került a csapat. Szerencsére sikerült gyorsan kikászálódnunk belőle, bizonyítja ezt, hogy ősszel nekünk sikerült legjobban megszorongatnunk az osztály legjobb csapatát, az Ungvárt.

Ami a folytatást illeti, a Vitka SE fogadja a DVSC U21-eseit, majd Mátészalkán lép pályára, az alapszakaszt pedig Hajdúnánáson, az Ungvár vendégeként zárja.

– Mi minden mérkőzésen a győzelem igényével lépünk pályára. Ezen a három mérkőzésen, ha szerzünk két pontot, akkor számításaim szerint benne leszünk az első négyben. Szeretnénk azonban a váratlan vereségért visszavágni a Szalkának és az Ungvár is kifoghat egy gyengébb napot – latolgatta az esélyeket Németh Tibor.

A Vitka SE a téli pihenőt követően január elején változatlan kerettel folytatja a munkát.

Összesített

3. hely 11 7 - 4 339-278 14

Hazai pályán

6 3 - 3 181-148 6

Idegenben

5 4 - 1 158-130 8

Házi góllövőlista. 91 gólos: Repák Dóra. 58 gólos: Repák Viktória. 46 gólos: Haraszti Dzsenifer. 39 gólos: Kónya Kinga. 38 gólos: Rózsa Nikoletta. 24 gólos: Lakatos Virgínia. 11 gólos: Veres Boglárka. 10 gólos: Birta Boglárka, Vass Panna. 5 gólos: Békés Rebeka. 4 gólos: Balogh Lili. 2 gólos: Márta Anna. 1 gólos: Makkai Kitti.