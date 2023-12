Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza eltiltott vezetőedzője nélkül, de remek formában várhatta a DEAC elleni, hétfő esti rangadót. A felsőházért küzdő csapatok csatájában a mieink álltak jobban már a forduló előtt is, de újabb győzelemmel még jobb helyzetbe hozhatták magukat, míg a debrecenieknél az a veszély állt fenn, hogy a Nyírbátor sikere miatt visszacsúsznak a hetedik pozícióba.

A csapatok türelmes játékkal, de sok hibával kezdtek. A kezdetektől a hazaiak irányítottak, idővel lövésekig is eljutottak, ám Maneca és Kovács Róbert próbálkozása sem talált utat a kapuba. A hatodik percben a nyíregyháziak is megúsztak egy ziccert, nem sokkal később viszont már gólnak örülhetett a hazai publikum, miután Kovács Erik a védőjéről lepattanó saját lövését összeszedte és a helyére lőtte.

Ezután sem változott a játék képe, nagyon keveset volt a labda a vendégeknél, amikor mégis átkerült hozzájuk, akkor még időben érkezett a szerelés: így tett Kovács Erik is, valamint a játékkal nagyon együtt élő Gagyi Sándor is.

A DEAC a félidő vége felé szedte össze magát, ám két nagy helyzetet is elpuskázott, majd a fordulás után agresszívabban feljebb jött és voltak percek amikor többet támadott. Így sem sikerült az egyenlítés, ami egyre feszültebbé tette a vendégeket, ennek is köszönhetően tíz perc elteltével újra átvette az irányítást a Stúdió. A piros mezesek a 33. percben nagyon közel jártak az újabb gólhoz, de az addigi legszebb akciójuk végén Faragó Ádám bravúrral védte közelről Maneca próbálkozását.

Topcsapatokra jellemző módon a Nyíregyháza koncentrált jobban a hajrában! A 35. percben labdaszerzés után gyönyörű kontrát vezettek a hazaiak, amit Öreglaki Norbert fejezett be és még ugyanebben a percben Gregory is ajtó-ablak ziccerben találta magát, nem is hibázott (3–0).

A Debrecen azonnal időt kért és elővette az öt a négyes játékot, a szépítést végül egy büntető hozta meg, amit a hatodik fault után rúghatott. A hátralévő, közel másfél percben már nem tudott zárkózni a DEAC, sőt, a végén még Öreglaki és Maneca is betalált egyszer-egyszer, beállítva ezzel az 5–1-es végeredményt.

A Nyíregyháza zsinórban ötödször nyert és még jobb helyzetbe hozta magát a felsőházért folytatott harcban!

Futsal: NB I, 16. forduló

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza–DEAC 5–1 (1–0)

Continental Aréna, v.: Zimony, Czene-Joó (Mózsa).

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Petró, Szabó, Krajnyák, Kovács R., Kovács G., Urr, Kovács E., Lakatos, Kovács Á. Megbízott edző: Laczovics Attila.

DEAC: Faragó Á. – Vass, Ulloa, Thiago, Tóth. Csere: Bazsányi, Nyerges, Faragó L., Berecz, Nagy, Harmati, Szatmári, Siska, Győri. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.

A bajnokság állása

1. Haladás 15 14 - 1 81-21 42

2. Veszprém 15 10 2 3 64-35 32

3. Nyíregyháza 17 10 2 5 76-48 32

4. Kecskemét 16 10 2 4 56-38 32

5. Berettyóújfalu 15 9 3 3 52-25 30

6. Nyírbátor 16 7 1 8 55-56 22

7. Újpest 16 6 2 8 52-63 20

8. DEAC 16 5 5 6 45-42 20

9. Aramis 16 5 2 9 46-65 17

10. Maglód 16 3 2 11 34-70 11

11. PTE-PEAC 16 3 2 11 31-82 11

12. MFA 16 1 1 14 27-74 4