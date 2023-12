Pár hónapja aligha gondoltuk, hogy a Nyíregyháza Spartacus–Kozármisleny mérkőzést ragadóként kell említenünk. Az előző szezon végén mindkét gárda csak osztályozós párharcon tudta meghosszabbítani másodosztályú tagságát. Azóta azonban nagyot fordult a világ, a nyíregyházi együttes éllovasként, a baranyaiak pedig negyedik helyről várják a hétfői, balmazújvárosi összecsapást, így a fentebb említett jelző mindenképpen helytálló, az M4 Sport által közvetített kilencven percre.

A helyezések is mutatják, hogy remek formában van mind Tímár Krisztián, mind Aczél Zoltán együttese. Előbbiek négy meccses győzelmi sorozatot építettek, utóbbiak hat meccs óta nem szenvedtek vereséget. Ráadásul a góllövéssel sem állnak hadilábon, a legutóbbi fordulóban például egyaránt hetet vágtak ellenfeleiknek. Nem is csoda, hogy ezek után nyíregyházi részről Tamás Olivér, Nagy Dominik és Géresi Krisztián, a Kozármislenyből pedig Kirchner György és Molnár Ádin is bekerült a forduló válogatottjába. Ráadásul a Csákváron triplázó Géresi Krisztiánt megválasztották a forduló játékosának.

A két gárda eddig hatszor találkozott egymással, négyszer a Spartacus, kétszer a Kozármisleny nyert eddig. Az előző szezonban mindkét meccset a Szpari nyerte 2-0-ra. Ez azonban már történelem, Tímár Krisztián vezetőedző szerint ezzel nem foglalkoznak, minden idegszálukkal az év utolsó balmazújvárosi mérkőzésére koncentráltak.

– Egy erős csapat érkezik hozzánk, amelyet egy jól felkészült szakember irányít. Aczél Zoltán korábban is dolgozott már velük, hiszen az ő vezetésével jutottak fel az NB II.-be, így ismeri a társaságot és az eddigi szereplésük azt mutatja, hogy remek munkát végez. A Kozármisleny hozzánk hasonlóan támadó focit játszik, ezért fordulatos mérkőzésre számítok, amelyen reményeim szerint megszerezzük a három pontot, ehhez azonban a legjobb formánkat kell mutatnunk – mondta a Nyíregyháza Spartacus trénere.

– Az edzéseken jól dolgoztak a játékosok, továbbra is érzem rajtuk az éhséget, szeretné mindenki jól befejezni az évet. Bízom benne, hogy plusz motivációt jelent mindenkinek, hogy a tévén keresztül megmutathatjuk ország-világnak, hogy miért mi vezetjük a bajnokságot – tette még hozzá.