Hét évvel ezelőtt, az UVSE-vel közösen indította el az Aqua SE a „Példaképek közelről” eseménysorozatát, amelynek első vendége Benedek Tibor volt, de megfordult itt többek között Gangl Edina, Keszthelyi Nagy Rita, Dr. Szabó Tünde és Märcz Tamás is. Áprilisban pedig Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző, valamint a nemzet sportolója, Vaskuti István ugyancsak olimpiai aranyérmes kenus látogatott vármegyénkbe.

Az esztendő utolsó vendége Gelei Károly válogatott labdarúgókapus, UEFA és FIFA licences mérkőzés szervező volt. A Kossuth Lajos gimnáziumban, több, mint 100 diák hallgatta meg az érdekfeszítő előadását, amely a sportkarrier és az azt követő civil élet kihívásairól szólt. Károly napi kapcsolatot ápol többek közötta AS Roma, az AC Milan és a Real Madrid futball csapatokkal, de bárhol a világon mérkőzés szervezőként a klubok nyitott ajtókkal várják.

Előadásában kiemelte, hogy a sport mellett fontos a tanulás. Amit szeretnek és amiben tehetségesek a diákok abban higgyenek, és szorgalmukkal elérik a kívánt célt.

– Persze sokszor szerencse is kell az életben, de a legfontosabb, hogy szeressétek amit csináltok – hangsúlyozta Gelei Károly.

– Pazonyi György olimpia kutató segítségével, közreműködésével szervezzük a programjainkat. Jövő áprilisban folytatjuk, hogy ki lesz a meghívott vendégünk azt még nem árulhatom el, de az biztos, hogy igazi példakép érkezik majd Nyíregyházára – mondta Szakács Roland az Aqua SE elnöke.