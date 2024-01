Érdekes helyzet állt elő a futsal Magyar Kupában, ugyanis az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza a Nyírség FC ellen vendégként lépett pályára a Continental Arénában.

Az NB II.-es csapat valóban hazai pályán érezhette magát, mert a kapu a pályaválasztót segítette, az ötödik percig Szabó Lajos, Dávid Richárd és Gregory is eltalálta a kapufát. A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, a hetedik percben pontosan kontrát vitt végig a Nyírség, Szabó Márk higgadtan megszerezte csapatának a vezetést. A vendéglátó az első félidőben bátran és szervezetten játszott, azonban időben kapcsolt a Stúdió, Gregory szinte azonnal egyenlített, a 14. percben pedig Maneca szép lefordulásból fordított. Budaházi Milán többször is nagyot védett a folytatásban, ám a félidő utolsó másodperceiben ő is tehetetlen volt, szabadrúgás-kombinációból Szabó Lajos megszerezte együttese harmadik gólját (1–3).

A Nyírség a második félidőben már kevésbé tudta tartani magát. Maneca gyönyörű sarkazós góllal növelte a különbséget, szép összjáték végén talált be Kovács Róbert, Lakatos László és Gregory, a brazil egy bombát is a helyére küldött, így az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza 8–1-es győzelemmel a legjobb tizenhat közé jutott.

Futsal: Magyar Kupa, 2. forduló

Nyírség FC–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 1–8 (1–3)

Continental Aréna, v.: Szabó F., Szabó P. (Vilmányi).

Nyírség: Budaházi – Daróczi, Szabó M., Tóth, Seres. Csere: Szabolcsi, Lakatos T., Haller, Kiss, Pekk, Kovács, Kósa, Pataki. Játékos-edző: Tóth Erik.

Nyíregyháza: Gagyi – Szabó L., Kovács R., Lakatos L., Kovács Á. Csere: Petró, Öreglaki, Krajnyák, Bakó, Urr, Gregory, Kiss, Dávid, Maneca. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Szabó M. (7.), illetve Gregory (8., 30., 31.), Maneca (14., 24.), Szabó L. (20.), Kovács R. (29.), Lakatos L. (38.).