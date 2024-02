Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE szombaton az MTK vendégeként kétgólos vereséget szenvedett (29–27). A kudarc egyik oka alighanem a rossz kezdés volt, hiszen a nyolcadik percben a korai időkérés ellenére, míg a hazaiak hat, addig a Kisvárda mindössze egyetlen találatnál járt.

– Értetlenül állok a történtek előtt, kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy ezzel a borzalmas kezdéssel el is intéztük magunk számára az egész meccset – kezdte érdeklődésükre Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – A statisztika azt mutatja, hogy az után következő negyedeket egytől egyik megnyertük, ezzel azonban nem sikerült kijavítanunk az indiszponált kezdésünket – tette még hozzá.

Az elején összeszedett hátrány ellenére a csapat nem adta fel, küzdött, hajtott, többször is visszakapaszkodott kettő és egygólos hátrányra is, átlendülni azonban nem tudott, pedig többször is lehetősége volt rá.

– Sőt a vége előtt három perccel a döntetlenért támadtunk, a helyzet azonban kimaradt, majd a védekezésünkben is nagy lyuk tátongott, aztán a kihagyott büntető pecsételte meg végleg a sorsunkat. Összességében azt kell mondanom, hogy amit megbeszéltünk, azt csak részben tudtuk megvalósítani, a távoli zónákból nem tudtak hatékonyan tüzelni. Az egy az egy elleni párharcokat azonban Farkas Johanna, főleg a második félidőben megnyerte, ebből eredményes volt, vagy hetest alakított ki. Emellett a kapusteljesítmény is a hazaiak felé billentette a mérleg nyelvét – zárta Józsa Krisztián.

A Kisvárda csütörtökön hazai pályán a Praktiker-Vác ellen folytatja bajnoki szereplését.