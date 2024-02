Ezen a héten a sportág harmadik vonalában is újraindul a labda, NB II.-es csapataink folytatják bajnoki küzdelmeiket. De míg a korábbi években február közepén a pontvadászat második fele kezdődött, addig ebben a kiírásban az új lebonyolítási rendnek köszönhetően még az alapszakasz küzdelmeit folytatják a felek, három forduló van még hátra, amely döntően befolyásolja a résztvevők további sorsát. Az első négy helyezett ugyanis a felsőházban, az 5., 6., 7. és 8. helyezett pedig az alsóházban folytja tovább.

Nő csapataink közül legkedvezőbb helyzetben a Vitka SE van, Németh Tibor együttese a harmadik helyen telelt.

– Természetesen a felsőházba szeretnénk folytatni és ennek a szellemében is kezdtük meg a munkát január közepén – szögezte le Németh Tibor. – Nem volt azonban ideális a felkészülésünk, betegségek, munkahelyi elfoglaltság és tanulmányi kötelezettségek hátráltatták a munkánkat, ez azonban nem kifogás, hanem csak a tény. A végére azonban kiegyenesedtünk, így biztos vagyok benne, hogy meg tudunk szerezni annyi pontot, hogy az első négybe végezzünk, mert mi ellenféltől függetlenül mindig a győzelem igényével lépünk pályára – tette még hozzá.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy újra csatlakozott hozzájuk Dévényiné Dudás Georgina, aki lehetőségéhez mérten megpróbál segíteni a minél eredményesebb szereplés érdekében.

A Mátészalka vármegyei riválisától négy ponttal lemaradva, a negyedik helyről várja a folytatást.

Drabik Péter az együttes edzője elmondta, hogy változatlan kerettel vágnak neki a folytatásnak és továbbra az a saját nevelésű fiatalokra építenek. A szakember erról is beszélt, hogy január 8-ától heti három edzéssel készültek az előttük álló mérkőzésekre, a munkát becsületesen elvégezték, így bizakodva várják a tavaszt.

– Nem adtuk fel még a felsőházi álmainkat, az alapszakasz mindhárom hátralévő mérkőzést itthon játsszuk, ezeken négy pontot kellene szereznünk. Nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk – fogalmazott Drabik Péter.

Az Újfehértó KSZSE a hetedik helyről várja a folytatást, az együttes edzője elmondta, hogy a felkészülés alatt sérültjeik helyére utánpótlás korú játékosaikat építették be a csapatban, emellett ismét számíthatnak Bíró-Tilki Andreára.

– Szeretnénk még legalább két pontot szerezni és azt továbbvinni az alsóházba, ott pedig mindent megteszünk azért, hogy megőrizzük NB II.-es tagságunkat – mondta Kelemen Gréta.

Női D csoport

Csapataink hátralévő mérkőzései az alapszakaszban.

Vitka SE: DVSC U21 (o), Mátészalka (i), Ungvár (i)

Mátészalka: Ungvár (o), Vitka SE (o), DVSC U21 (o)

Újfehértó KSZSE: Hajdúböszörmény (o), Eszterházy U21( i), Miskolc (o.