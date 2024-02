Mint arról beszámoltunk a női Extraliga három nyer mérkőzésig tartó negyeddöntőjének első találkozóját meglepően magabiztosan nyerte meg a Fatum-Nyíregyháza Székesfehérváron a MÁV Előre Foxconn vendégeként. A Fejér vármegyeieket alaposan felpaprikázhatta, hogy elveszítették pályaelőnyüket, mert nagyon koncentráltan kezdték a párharc második mérkőzését csütörtökön a Continentál Arénában. A volt válogatott Pallag Ágnes zsinórban hatszor nyithatott, a Fehérvár pedig pontos ütéseivel, blokkjaival irányította a játékot. Hazai oldalon Kocicsnak és Szabó Lilinek volt egy-egy villanása, ez azonban kevésnek bizonyult, mert Dvoracsek hátsó sorból eleresztett bombájával már tíz volt közte a vendégek javára. Adrian Chylinski hiába szakította meg kétszer is a játékot, érdemben nem tudott változtatni, így alig negyedóra alatt könnyedén nyerte meg az első szettet a székesfehérvári együttes.

A második felvonásra összekapta magát a Fatum, feljavult a nyitásfogadásuk, így eredményesebben is tudtak támadni. Nina Kocics hozta a tőle megszokott formát, de Szabó Lili is ponterősen játszott. A szett közepén csatlakozott hozzájuk Carabali, pontjai mellett remekül blokkolt, így egyre jobban elhúzott a hazai csapat. Hiába kért időt a vendégek lengyel mestere, tovább nyílt az olló. Földi Boglárka ugyan elrontotta az első szettlabdát, utána azonban Nina Kocics lezárta a játékrészt, egyenlített a Fatum.

Nagy különbség volt a csapatok között az első két játszmában, a harmadik etap aztán kiegyenlített játékot hozott. Ugyan jobban kezdett a Fehérvár, hamar utolérte azonban ellenfelét a hazai csapat. Felváltva estek a pontok, egyik fél sem tudott nagyobb előnyt kialakítani magának. A játszma közepén aztán Antiveo került a nyitóhelyre, szerváit követően négy pontra növelte a különbséget a Fatum. Az előny kitartott a végjátékig, Szabó Lili nyitását követően Matos Duran ütött a pályán kívülre, fordított a Nyíregyháza.

Szorosan alakult a negyedik szett, a feléig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Majd a hazaiak fokozatosan növelték előnyüket, Carabali pontjával már hat volt közte. A Fatum jól sáfárkodott megszerzett fórjával és a hat mérkőzéslabdából az elsőt értékesítette is. Adrian Chylinski csapata ezzel a sikerrel nagy lépést tett a továbbjutás felé. A párharc harmadik mérkőzését hétfőn Székesfehérváron rendezik.

Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn 3:1 (-7, 16, 21, 18)

Nyíregyháza, v.: Tillman, Jámbor.

Nyíregyháza: Jeremics 3, Földi 1, Kocics 31, Szabó 9, Carabali 15, Galvao 1. Csere: Tóth F. (liberó), Antivero 5, Nagy. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

MÁV Előre: Pallag 11, Andersson 12, Dvoracek18, Markovic 10, Orosz 1, Michalewicz 5. Csere: Kovács, Tóth J. (liberók), Király-Tála, Matos Duran 3, Vacsi 4. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (16 perc): 0:6, 2:12, 5:17, 5:23. 2. játszma (22): 3:3, 7:7, 13:9, 18:11, 23:14. 3. játszma (27): 0:3, 6:6, 12:11, 18:14, 23:18. 4. játszma (25): 1:2, 7:4, 12:9, 19:16, 23:18.