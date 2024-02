Kállósemjéni származású, ott járt iskolába, nővére révén pedig negyedikes korában ismerkedett meg a kézilabdával. Akiktől sokat tanult: Daruka Ferenc, Vass Mihály és Molnár Ferenc. Az általános iskola után Szőke Feri Mátészalkára került a mezőgazdasági technikumba, ahol meglehetősen gyorsan, egy hónap múlva rájött, hogy a mezőgazdaság nem az ő világa. Akkoriban falujából, Kállósemjénből, sokan kerültek Dunakeszire, ipari tanulónak. Ő is erre az útra lépett, és beiratkozott a gépi forgácsoló szakra. Külön érdekesség, hogy a kézilabda-pályafutása mellett mindvégig kitartott tanult szakmája mellett.

Dunakesziben akkoriban igen élénk sportélet volt. A helyi iskola kézilabdaedzője szólította meg először Ferit, aki nem mondott neki nemet, holott a focilabdával sem bánt éppen ügyetlenül.

„Vonal alatt”

A sors úgy hozta, hogy 1983-ban bevonult határőrnek - hova máshova, mint Nyírbátorba! A 18 hónapos katonaidőt ott játszotta végig, és a leszerelés után is „ottragadt”. Az 1991-92-es bajnoki év volt a számára is a csúcs: nyírbátori színekben megnyerte az NB. II-es bajnokságot, ami a nyírbátori kézilabdázás akkori legnagyobb sikere volt. Ezután jöttek hullámhegyek és -völgyek: Szőke Ferivel 2007. tavaszán már sportvezetőként számoltak, ekkor a csapattal beneveztek a megyei bajnokságba, de csak „vonal alatt", hiszen a bajnokság fele már lement.

Ősztől azonban már a megyei bajnokság „rendes" szereplői voltak, jól is ment a játék, hiszen a Kisvárda mögött a második helyen végeztek. Osztályozó nem volt, a bajnok feljutott volna, de Kisvárda nem vállalta az NB. II-t: a Nyírbátort kérték fel az indulásra. Szőke Feri hosszú évekig igazgatta a nyírbátori kézilabda-csapatok (legyen szó akár a felnőttről vagy az utánpótlásról) ügyes bajos dolgait, ám mára visszakerült alma materébe, azaz Kállósemjénbe.

Minden hazai meccsen ott van

Itt 2017-ben Molnár Lacival újra beindították a kézilabdát, újjáélesztve a „régi” Kállósemjéni Szabadidő Sportegyesületet. Ennek 2022-ig volt az elnöke volt, majd átadta a stafétát Bécsi Jánosnak, de továbbra is elnökségi tag maradt. Szőke Feri azóta is oszlopos tagja az egyesületnek, szinte minden hazai mérkőzésen ott van, ha kell, jegyzőkönyvet vezet, ha kell, az eredményjelzőt kezeli, de ha úgy hozza a sors, a játékosokat is elviszi edzésre, vagy a mérkőzésre. Mert a családja, Magdi párja, gyermekei és unokái mellett a kézilabda az élete.

A vármegyei kézilabda szövetség további jó egészséget kíván Szőke Ferencnek!