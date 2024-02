Múlt szombaton a NEKA magabiztos győzelmet aratott a Kozármisleny otthonában, ezzel a balatonboglári alakulat pontszámban beérte a Kisvárda Master Good SE együttesét. Így már csak két gárda gyűjtött kevesebb pontot, mint Józsa Krisztián együttese, az egyik közülük az a sereghajtó baranyai gárda, amelynek vendégei lesznek Karnik Szabináék pénteken.

A két csapat tavaly szeptemberben Kisvárdán találkozott egymással, akkor négy gólos hazai siker született. Akárhogy csűrjük, csavarjuk a dolgot, ezen a mérkőzésen bizony kötelező két pontot szerezniük a vendégeknek, hogy ne kelljen hátrafelé tekintgetniük és nyugodtabban folytathassák a bajnokságot.

– Nem becsüljük le ellenfelünket, de nekünk Kozármislenyben csak a két pont megszerzése az elfogadható eredmény – szögezte le határozottan Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – De ahogy a mondás tartja, mindig a kötelező a legnehezebb – tette még hozzá, majd arról beszélt, hogy az elmúlt mérkőzéseken sokszor voltak a siker kapujában, de belépni nem sikerült rajta. – Az a célunk, hogy ezt az utolsó lépést pénteken megtegyük. Ez pedig elsősorban a csapat mentális állapotán múlik. Ezen sokat dolgoztunk a héten, hogy a lányok elhiggyék képesek a győzelemre. Természetesen nem számítunk könnyű mérkőzésre, tisztában vagyunk azzal, hogy a sikerért alaposan meg kell dolgoznunk. A vezetőedző azt is elárulta, hogy miben jó pénteki ellenfelük.

– Kellemetlen védekezést alkalmaznak, amely kevés NB I.-es csapatra jellemző. Mivel játékosállományuk nem sokat változott és régóta csinálják, nagyon hatékonyak is ebben a játékelemben. Megnyitják falukat és rengeteg megállító szabálytalansággal tördelik ellenfelük támadójátékát, bátran fellépnek, jól érzik az ütemeket, ezért viszonylag nehéz feltörni védekezésüket. Támadásban pedig sokat egy az egyeznek és betörésből próbálnak eredményesek lenni, valamint gyakran foglalkoztatják szélsőiket is, ezért nekünk keményen bele kell állni minden egyes párharcba, hogy hatástalanítsuk őket. A kezünkben van a lehetőség, ha jól kezdünk, az első pillanattól a mi akaratunk érvényesül és tudjuk hozni azt a védekezést amelyre készülünk és lesz mögötte egy stabil kapusteljesítmény, akkor tudunk rájuk nyomást gyakorolni. Támadásban minél kevesebb hibával, a kulcsszituációkban jó döntéseket hozva kell kézilabdáznunk – zárta Józsa Krisztián.