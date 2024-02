– Miben más fogyatékkal élő gyerekekkel, fiatalokkal sportolni? Semmiben – hangzott el a II. Inkluzív sport-és egészségnapon a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán csütörtökön. Az aktív sportnap üzenete az volt: az értelmi fogyatékkal élő fiatalok ugyanolyan aktivitással élhetnek, ugyanúgy kamatoztathatják tehetségüket a sportban, mint ép társaik. Éppen ezért az inkluzív sportban rejlő lehetőségeket érdemes másoknak is megmutatni, de elsősorban azoknak a leendő védőnőknek, szociális munkásoknak, gyógypedagógusoknak, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek fogyatékkal élőkkel, s szüleikkel. S hatással lehetnek arra, hogy a fogyatékkal élők ne elzárkózva, hanem a lehetőségeiket kiaknázva éljenek. Ezt a fajta közös gondolkodást hívhatjuk érzékenyítésnek is, amely a segítőszakmákban elengedhetetlen. Így hát pár órára az egészségtudományi kar Zilahi-terme „sportcsarnokká” alakult át, ahol az egyik sarokban egészségmegőrzési tanácsokat kaphattak az egyetemi kar hallgatói, a másik végében a Kölyök Sport Programmal, Zora kutyával és Fókusz Mentő-és Segítőkutyás Egyesülettel ismerkedhettek meg, de Kiss Tamás világbajnok speciális sportolót is ki lehetett hívni egy asztaliteniszez meccsre, miután Illés Dániel, a 4 for Dance táncosa alaposan megmozgatta a résztvevőket a bemelegítésen. Egyszóval néhány órára valóban bele lehetett kóstolni egy „más” világba, ami nem is áll tőlünk olyan távol, mint gondolnánk, a mi életünknek is szerves része.