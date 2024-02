Ha már az ellenfél városának neve négy darab betűből áll, akkor a Nyíregyháza Spartacus kezdőjébe bekerült az előző fordulóban góllal debütáló Vida Kristopher és a januári érkezése óta epizódszereplő Beke Péter. A négybetűs vezetéknevű futballisták száma hétre nőtt a Szpari kezdő tizenegyében, sőt, a játék kedvéért vegyük ide Ramost is, akit mindenki csak Myke-nak hív. Így már éppen annyian lettek a négybetűsök, mint ahány pont elválasztotta az ETO-t a listavezető piros-kékektől.

Volt idő ehhez hasonló számmisztikán gondolkodni, mert igen lassan indult be a labdarúgó NB II. 22. fordulójának csúcsrangadója. A múlt szombaton edzőt váltó győriek igyekeztek támadni, de pontatlanul építették akcióikat, illetve hibátlanul védekezett a Spartacus, amelynek a kontráiban a szokásoknak megfelelően ezúttal is volt veszély. A 18. percben Nagy Dominik távoli lövését jegyezhettük fel, a huszonkilencedikben az ETO is eljutott ellenfele tizenhatosáig, de ott Vida önfeláldozóan belevetődött a lövésbe. Szinte rögtön ezután a másik oldalon alakulhatott volna ki lehetőség, ám Myke hiába szerezte meg a labdát a felelőtlen cselezésbe kezdő Ruisz Barnabástól, pontatlanul gurított vissza Bekéhez.

Nem úgy Nagy Barnabás! A nyíregyháziak balhátvédje a térdén is megtáncoltatva a labdát, dekázva jutott el az alapvonalig, onnan középre passzolt a télen Paksról érkező csapattársához, aki négy méterről zavartalanul lőtt a kapuba! 0–1

A második félidőben nem kellett sokat várni arra, hogy még kedvezőbbé váljon a Szpari helyzete. Az 56. percben az egykori kisvárdai, Claudiu Bumba előbb a mezénél fogva rántotta le a már egyébként is földön ülő Baki Ákost, majd ketrecharcosokat idéző módon még lábbal is ráfogott ellenfele nyakára. Rúsz Márton játékvezető videobíró hiányában szabad szeszemmel is megállapította, hogy a mozdulatsor piros lapot ért.

Innentől a korábbiaknál is látványosabban a Szpari irányította a mérkőzést és nem állt be őrizni az eredményt, hanem támadott azért, hogy minél hamarabb lezárja a rangadót. Kovácsréti Márk és Gresó Mátyás bombájánál Ruisz, Sigér Ákos, valamint Novák Csanád kísérleténél a kapufa mentette meg ettől az ETO-t, amely a 84. percben akár egyenlíthetett volna, ám Dala Martin bemutatta első – s mint utóbb kiderült, az egyetlen – védését.

Az eredmény már nem változott, a Nyíregyháza így tízmeccsesre növelte veretlenségi sorozatát, az ETO-t 11, a harmadik Vasast 12 ponttal előzi meg és már csak tizenkét forduló van hátra az idényből!

Labdarúgás: NB II., 22. forduló

ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus 0–1 (0–1)

Győr, ETO Park, v.: Rúsz (Nagy V., Ország).

ETO: Ruisz – Kiss M. (Kovács M., 79.), Szépe, Boldor, Vianna – Boschilia (Kröhn, 66.), Tóth R. (Vingler, 86.), Bumba – Skvarka, Lukics (Csontos, 66.), Diarra. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

NYÍREGYHÁZA: Dala – Baki, Alaxai, Gengeliczki – Vida K. (Farkas B., 67.), Toma, Kesztyűs (Sigér, 77.), Nagy B. – Nagy D. (Gresó, 77.), M. Ramos (Novák, 77.), Beke (Kovácsréti, 62.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gólszerző: Beke (35.).

Kiállítva: Bumba (56.).

A bajnokság állása

1. Nyíregyháza 22 16 5 1 48-17 53

2. ETO FC Győr 22 13 3 6 39-25 42

3. Vasas 22 11 8 3 50-22 41

4. Szeged 22 9 11 2 23-15 38

5. Kozármisleny 22 10 6 6 38-26 36

6. Gyirmót 22 7 11 4 29-25 32

7. Soroksár 22 8 6 8 24-25 30

8. Kazincbarcika 22 7 9 6 25-25 30

9. Csákvár 22 7 6 9 26-31 27

10. Bp. Honvéd 22 6 9 7 24-26 27

11. Haladás 22 6 9 7 29-33 27

12. Ajka 22 8 2 12 20-24 26

13. Pécs 22 6 8 8 10-20 26

14. Budafok 22 6 5 11 22-30 23

15. BVSC-Zugló 22 6 5 11 16-29 23

16. Siófok 22 6 5 11 23-37 23

17. Tiszakécske 22 3 9 10 20-29 18

18. Mosonmagyaróvár 22 2 5 15 18-45 11