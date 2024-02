A mögöttünk hagyott hétvégén folytatódtak a küzdelmek a női Extraligában, az élvonal csapatai ezúttal Budapesten, a BVSC Szőnyi úti termében találkoztak, hogy szombaton és vasárnap lejátsszák a bajnokság alapszakaszának soron következő mérkőzéseit. A tömbösített játéknapokon állt ismét asztalhoz a nyíregyházi együttes is, Dorogi János csapatára két találkozó várt.

Szombaton délelőtt a Pécs volt az ellenfelük és szoros csatában a mieink nyertek. Laskai Írisz két egyéni mellett a párosban Adamik Csengével az oldalán diadalmaskodott, utóbbi egyéni győzelemmel is hozzájárult a sikerhez.

– Rendkívül értékes győzelmet arattunk, a fiatal, de rendkívül tehetséges játékosokból álló Pécs ellen, rájuk épül a jelenlegi serdülő és ifjúsági magyar válogatott. A szövetség kiemelten foglalkozik velük, sokat edzenek és minden versenyen ott vannak. Nagyon meg kellett dolgoznunk a sikerért, a hét mérkőzés közül hat csak a döntő szettben dőlt el – mondta Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője.

Délután a DAK-DEAC csapata várt a mieinkre, az alaposan megerősített debreceniek legyőzték a mieinket.

– Sajnos ellenük nem sikerült a beírás, Nikoiani Ana ellen játszott Írisz és Csenge is. A grúz-szerb kettős állampolgárságú játkos ellen mindketten egy-egy szettet tudtak csak nyerni, ha jobban taktikázunk, talán verhető lett volna a Debrecen – fogalmazott Dorogi János.

A hétvége harmadik mérkőzése elmaradt, ugyanis a Statisztika időközben visszalépett a bajnokságtól.

A folytatásban kettéválik a mezőny, a felső ágon az első hat, míg az alsó ágon a hetedik vagy annál lentebb végzett csapatok kerültek, utóbbiban lesz érdekelt a NAC Nyíregyháza.

A következő fordulók időpontja még nem ismert, addig sem unatkoznak a versenyzők, március 22-24. között rendezik az országos bajnokságot, amelyen először osztanak jelentős pénzdíjat a dobogósok között.

Női Extraliga

9. forduló

NAC Nyíregyháza–Pécs 4:3

Győzött: Laskai 2, Adamik és a Laskai, Adamik páros

10. forduló

NAC Nyíregyháza–DAK DEAC 2:5

Gy.: Laskai, Adamik