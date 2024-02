Nem titkoltan azzal a szándékkal utazott Kozármislenybe a Kisvárda Master Good SE, hogy a pénteki mérkőzésen begyűjtse a két pontot a sereghajtó otthonába, hogy nem kelljen hátrafelé tekintgetniük és nyugodtabban folytathassák a bajnokságot. A találkozó előtt Józsa Krisztián vezetőedző arról beszélt, hogy a jó kezdés nagyon fontos lesz a mérkőzésen. Ehhez képest a hazaiak indították jobban a találkozót, egy elrontott kisvárdai középkezdést követően kettővel is vezettek pár perc elteltével. A kezdeti bizonytalanság után rendezte sorait a vendégcsapat, Ajano találatával egalizálta az eredményt, a mérkőzésen már nem is vezetett többet a hazai csapat. Elsősorban a védekezésük működött kiválóan, remekül állították meg a Kozármisleny betörni igyekvő embereit, és Mátéfi Dalma is hozzátette a magáét. Még kettős emberhátrányból sem kaptak gólt, sőt, Akijama szemfüles labdalopását követően még a kapuba is betaláltak. A japán szélső újabb találatával már kettő volt közte, ezt a különbséget a szünetig csak egyel tudták növelni, mert a befejezésekbe sok hiba csúszott.

Parádésan kezdte a második félidőt a Kisvárda, szebbnél szebb gólokat lőve szinte állva hagyta ellenfelét, Akijama találatával már hat volt közte. Ezzel azonban nem sikerült megroppantaniuk a hazaiakat, akik kihasználva a Kisvárda hibáit, visszakapaszkodtak a mérkőzésbe, többször is támadtak az egy gólos különbségért. Ekkor nagyon kellett Siska Pálma gólja passzívnál, amely átlendítette a holtponton a Kisvárdát. Az újabb ritmusváltásra már nem volt válasza az egyre fáradó Kozármislenynek, jöttek sorra a gólok, folyamatosan nyílt az olló. A végére már csak a különbség volt kérdéses, a Kisvárda magabiztos győzelmet aratva értékes két pontot szerzett.

Kozármisleny KA–Kisvárda Master Good SE 19–25 (8–11)

Kozármisleny, 450 néző, v.: Kovács-Sebők, Vastag-Réti.

Kozármisleny: Szabó Luca – Grénus 3, Brettner 3, Bánfai V. 1, Tobak, Scheffer 5, Szatmári 2. Csere: Pusztai, Wichman (kapusok), Halász, Hadnagy, Grosics 3/3, Lengyel, Imrei R. 1, Imrei N., Kecskés. Edző: Gyulay László.

Kisvárda: Mátéfi – Akijama 6, Karnik 2, Djatevszka, Siska 6, Novak, Mérai 1. Csere: Torda (kapus), Ajano 5, Bucsi 3/3, Szabó Lili 1, Kovalcsik B. 1, Makó. Edző: Józsa Krisztián.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3-1, 13. p.: 4-5, 19. p.: 5-8, 28.p.: 7-10, 36. p.: 10-15, 42. p.: 14-16, 48. p.: 14-20, 56. p.: 16-23.

Kiállítások: 0, illetve 8 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 3/3.

Mestermérleg

Gyulay László: – Edzői pályafutásom legkeményebb hetén vagyok túl, legfőbb célunk az volt, hogy a NEKA elleni meccs után ismét egy olyan csapat fusson ki a pályára, amely méltó a közönségünk bizalmára. Köszönöm a játékosoknak, hogy így beleálltak a mérkőzésbe. Mi már a jövő csapatát építjük és a hátralévő meccseinket is arra használjuk fel, hogy a következő szezonban esélyesként tudjunk fellépni az NB I./B-be.

Józsa Krisztián: – Olyan nehéz találkozó volt, amilyenre számítottunk. Nagy gratuláció jár a csapatnak, mert ugyan a jó játékkal adósak maradtunk, a védekezésünk viszont az egész mérkőzésen kiemelkedő volt, ez volt talán a különbség. Amikor megakadtunk, mindig volt valaki, aki átlendítette a csapatot és ennek is köszönhető ez a magabiztos győzelem.