Egyre nehezebb helyzetbe kerül a labdarúgó NB I. sereghajtója, a Kisvárda Master Good. Feczkó Tibor alakulata bő egy héten belül a Ferencvárostól (1–3), a Fehérvár FC-től (1–2) és legutóbb a Puskás Akadémia FC-től (0–2) is kikapott. A tabellán így immáron nyolc pont az egylet hátránya a biztos bennmaradást érő tizedik pozíciótól.

Küzdeni kell a szurkolókért

– Ilyen helyzetben vagyunk – mondta el a Felcsút elleni összecsapát követően a gárda csapatkapitánya, Lucas. – Az elején a lövésem kevéssel kerülte el a kaput, a Puskás Akadémia második góljánál viszont éppen a kapufa segített be. Azt sajnálom, hogy a játékosok nyolcvan százaléka nem érti azt, amit a szurkolók kiabálnak a csapatnak. Menni kell tovább, nem szabad feladni, van még tizenhárom meccsünk, igaz, hogy jelenleg nagyon mélyen van a csapat. Küzdeni kell a szurkolókért, a klubért és saját magunkért.

A Puskás ellen végre-valahára pályára léphetett a korábbi háromszoros brazil válogatott Wellington Nem, aki ugyan nem váltotta meg a világot, de a megmozdulásain látszott, hogy komoly erősítése lehet a keretnek.

– Látszik, hogy pluszt tud adni a játékunknak – erősítette ezt meg a mérkőzést követő hivatalos sajtótájékoztató során Feczkó Tamás vezetőedző. – Reméljük, hogy fizikailag is egyre jobb állapotba kerül. Szükség lenne a kulcspasszaira, azért is igazoltuk, hogy váratlant húzzon és az átlövéseivel is meg tudjuk lepni az ellenfeleinket.

A bajnokság soron következő fordulójában a Kisvárda a tabella utolsó előtti helyezettjéhez, a Mezőkövesdhez látogatat.

Labdarúgás: NB I.

A bajnokság állása

1. Paksi FC 20 13 4 3 36–22 43

2. Ferencvárosi TC 20 13 3 4 52–22 42

3. Fehérvár FC 20 11 3 6 41–28 36

4. Puskás Ak. 20 8 7 5 30–23 31

5. Debreceni VSC 20 8 5 7 30–27 29

6. MTK Budapest 20 8 4 8 25–35 28

7. Kecskeméti TE 20 8 3 9 30–31 27

8. Diósgyőri VTK 20 7 4 9 30–34 25

9. Újpest FC 20 7 3 10 27–41 24

10. Zalaegerszeg 20 6 4 10 26–38 22

11. Mezőkövesd 20 4 4 12 18–31 16

12. Kisvárda 20 4 2 14 21–34 14