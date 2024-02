Kis túlzással azt is írhatnánk, hogy ahány csapat, annyi céllal is találkozhatunk a futsal NB I. ezen szakaszában.

Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza azért küzdhet, hogy éremért játsszon az idény végén, aktuális ellenfele a bajnoki cím legfőbb várományosa, a Nyírbátori SC a hetedik hellyel lenne elégedett, míg csütörtöki riválisa a bennmaradásra vágyik.

Vármegyénk csapatai a rájátszás első fordulójában egy lépéssel közelebb kerültek céljaik eléréséhez. Mint ismert, a nyíregyháziak Veszprémben arattak bravúros győzelmet, ami az eredmény miatt azért is fontos volt, hogy a csapat visszakerüljön arra a szintre, amit még a téli szünet előtt képviselt.

– Egész héten sulykoltuk a játékosokba, igenis képesek arra, hogy újra magas szinten futsalozzanak, illetve azt akartuk, hogy az utóbbi időben hiányzó alázat és motiváltság újra fókuszba kerüljön, mert akkor meglepetést érhetünk el – tekintett vissza Lovas Norbert, az A’Stúdió vezetőedzője. – Ez megvalósult! Remek kapusteljesítményünk volt, nagyon magas szintű védekezést mutattunk be. A támadások befejezésével akadtak problémáink, de az első félidőben két szép gólt rúgtunk és nagyon fontos három pontot szereztünk Veszprémben.

Ennél is nagyobb bravúr lenne csütörtökön a Haladás legyőzése (18.30, Continental Aréna). A szombathelyiek úgy állnak első helyen, hogy csupán egy bajnoki mérkőzést nem nyertek meg, ez a találkozó épp a nyíregyháziak nevéhez fűződik: a mieink szeptemberben 4–1-re múlták felül a címvédőt.

– Ismerjük a Haladást, tudjuk, milyen magas szinten képes futsalozni, próbáljuk megnehezíteni a vendégek dolgát – mondta el a tréner. – A védekezés lesz a fő szempont, amikor legyőztük őket, akkor is ez volt a kulcs, illetve a kontrákat nagyon magas százalékban használtuk ki. A Haladás nem fog még egyszer abba a hibába esni, hogy lebecsüljön minket. Fel kell nőnünk a feladathoz, kíváncsi vagyok, hány percig sikerül, illetve az egész mérkőzésen milyen lesz a csapatjátékunk. Bízom benne, hogy nálunk mindenki a legjobb formájában nyújtja – voltak biztató jelek a Veszprém ellen is – és akkor lehet keresnivalónk.

A Nyírbátori SC az első körben kétgólos hátrányba került Pécsen, innen felállva 4–3-ra győzte le a PTE-PEAC-ot.

– Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, hatalmas védelmi hibákból kaptunk gólokat, ellenben nem használtuk ki az adódó lehetőségeket az első félidőben, pedig az ellenfél akkor nem nagyon tudott mit kezdeni a játékunkkal – árulta el a bátoriakat irányító Elek Gergő. – Aznap utaztunk Pécsre, ezt rá lehet fogni a sebességre, de mindenképpen jobban kellett volna koncentrálnunk. A második félidőre sokkal jobban jöttünk ki, domináltuk a játékrészt, az ellenfél gyakran a saját kilencesén belül védekezett. Mentünk előre, büntetőből szépítettünk, majd labdaszerzésből kiegyenlítenünk, végül utolsó perces góllal nyertünk. A hazaiak a bíróra fogják a vereséget, ám azt elfelejtik, hogy kaptak három tízméterest, amit Bazsányi kivédett, ezzel jelentősen kivette részét a győzelemből. Lehetett volna sokkal nyugodtabb ez a mérkőzés, de megérdemelten hoztuk el a három pontot.

A mieinknek papírforma szerint a sereghajtó Maglód (19.30, Nyírbátori Városi Sportcsarnok) ellen is győzniük kell.

– Az idény elején az előrelépést tűztük ki célként. Az előző szezonban az utolsó pillanatban maradt bent a csapat, ebből az jelentheti az előrelépést, ha most sokkal hamarabb biztosítjuk helyünket az első osztályban. Emellett kimondott célunk a hetedik hely megszerzése, ehhez nyernünk kell csütörtökön is – szögezte le a mester. – Mindenki nagy lépéseket tesz a bennmaradásért, ellenfelünk is erősített, két szerb légióst foglalkoztat már, valamint új kapust is igazolt. Nehéz lesz a mérkőzés, de bízom benne, hogy a szombati meccsből erőt merítünk. A fordulók előrehaladtával egyre nehezebb lesz mindenki ellen, aki az életéért küzd, de meg kell oldanunk a feladatot.

Futsal: NB I., tabellák

A felsőház állása

1. Haladás 1 1 - - 4-1 10

2. Kecskemét 1 1 - - 5-4 6

3. Nyíregyháza 1 1 - - 2-1 5

4. Berettyóújfalu 1 - - 1 1-4 5

5. Veszprém 1 - - 1 1-2 4

6. DEAC 1 - - 1 4-5 1

Az alsóház állása

1. Nyírbátor 1 1 - - 4-3 10

2. Aramis 1 1 - - 3-2 7

3. Újpest 1 - 1 - 4-4 6

4. PTE-PEAC 1 - - 1 3-4 3

5. MFA 1 - 1 - 4-4 2

6. Maglód 1 - - 1 2-3 2