Közel három hónapos felkészülés után, február 22-én írásbeli és szóbeli vizsgával fejeződött be az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság játékvezetői bizottsága által meghirdetett, alapfokú labdarúgó játékvezető tanfolyam a Filo Sportcentrum Konferenciatermében.

A decemberi és januári szabályismereti előadások után az utóbbi hetek a gyakorlati mérkőzésekről, a fizikai felmérőről szóltak, miközben szorgalmasan készültek a szabályismereti tesztre is a hallgatók.

Az MLSZ JB részéről Iványi Zoltán volt a vizsgabizottság vezetője, az ő és Dr. Jekő József vármegyei JB elnök köszöntője után vette kezdetét a vizsga.

A befektetett munka meghozta a gyümölcsét, hiszen 32 fő sikeresen teljesítette az írásbeli és a szóbeli követelményeket. A sikeresen vizsgázók jelentős része „működni" is szeretne, így közülük többen már idén tavasszal bekapcsolódhatnak a megyei futball vérkeringésébe.