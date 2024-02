A Mosonmagyaróvár elleni, január 26-ái mérkőzéssel a Kisvárda Master Good SE számára véget ért az élvonalbeli bajnokság első fele, Józsa Krisztián együttese kilenc ponttal vág neki a folytatásnak. Ebben a szakaszban első ellenfelük az MTK lesz szombaton. A két gárda a szeptemberi nyitányon Kisvárdán találkozott, akkor sokáig a fővárosi kék-fehéreknek állt a zászló. A negyvenkilencedik percben még Farkas Johannáék vezettek, az utolsó tíz percben aztán a hazaiak Karnik Szabina és Juhász Gréta vezérletével egy 9-3-as futással megfordították a mérkőzést és otthon tartották a két pontot.

– Egész héten úgy készültünk, hogy nyerni szeretnénk, ebben a szezonban még adósak vagyunk egy idegenbeli sikerrel – vezette fel a találkozót Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, majd visszatekintett a két csapat őszi mérkőzésére. Kiemelte, hogy a győzelem pozitív élményével utaznak szombaton, de arra is felhívta a figyelmet, hogy ez egy teljesen más hatvan perc lesz.

– Az MTK azóta átalakult, felépültek kulcsjátékosai, számíthatnak már a rutinos Anna Kekezovicsra, valamint Koronczai Petrára és decemberben beálló poszton is erősítettek, Dunaújvárosból érkezett hozzájuk Saskia Weisheitel.

A fővárosi együtteshez kapcsolódó hír, hogy Mazák-Németh Csilla anyai örömök elé néz, ezt a csapat hivatalos honlapján jelentette be február elején. A vendégek oldalán ismét pályára léphet a Mosonmagyaróvár elleni találkozót betegség miatt kihagyó válogatott átlövő, Juhász Gréta, a Debrecen elleni mérkőzésen megsérült Karnik Szabin játéka azonban még továbbra is bizonytalan.

A szombati találkozóval kapcsolatban a Kisvárda vezetőedzője elmondta, hogy sokkal nehezebb összecsapásra számít, mint szeptemberben, de azt is tudja miként szerezhetik meg a két pontot.

– Támadójátékuk rendkívül hatékony, nagyon gyorsan hozzák fel a labdákat rendezetlen védelem ellen, ezért nekünk nagyon megfontoltan, türelmesen kell támadnunk, minél kevesebb ki nem kényszerített hibával. Felállt fal ellen sem jönnek azonban zavarba, Kekezovics, Szabó Nina, Farkas Johanna bármikor képes extra teljesítményre, amely döntően befolyásolhatja a mérkőzés menetét. Belső négyesükben minden posztra van két azonos képességű játékosuk, akik magas szintet képviselnek. Védekezésben azonban vannak gyenge pontjaik, ha ezeket ki tudjuk használni, valamint hátul hatékonyan tudjuk megszűrni az ő támadásikat és ehhez párosul egy jó kapusteljesítmény, akkor lehet keresnivalónk.