A Nyíregyházán, a Tiszavasvári úti sportcsarnokban megtartott rendezvényen közel harminc kapuspalánta vett részt a Pastrovics Melinda és Farkas Andrea vezette gyakorlati és mentáltréningeken.

– Szakmailag tartalmas nap volt. Egyéni és technikai képzés, gyorsaságfejlesztés, csapatépítő játékok és mentális fejlesztés is szerepelt a programban. A vármegye több egyesületéből érkeztek fiatal hálóőrök, nyugodtan mondhatom, nagyon baráti hangulatban zajlott az egynapos tábor. A Nyíregyháza Sportcentrum tíz kapussal képviseltette magát, és az egyesület kapusedzője, Deák Eszter is figyelmesen végigkövette a foglalkozásokat – osztotta meg tapasztalatait a program egyik szervezője, Sarca Darius Alex, aki a Nyíregyházi Sportcentrum U-15-ös fiú csapatának edzője is egyben.

Csengerből, Kisvárdáról és Kállósemjénből is érkeztek ifjú hálóőrök, ahogy a nyírpazonyi székhelyű Szabolcs Ifjúsági Kézilabda Sportegyesület részéről öt kapus jelentkezett a szakmai napra.

A korábbi válogatott hálóőr, Pastrovics Melinda elárulta, nagyon szívesen jöttek vissza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, legutóbb Újfehértón tartottak a nyíregyházihoz hasonló gyakorlati és elméleti kapusképzést.

– Sok ügyes, tehetséges fiatallal találkoztunk és dolgozhattunk együtt, külön öröm volt azt látni, hogy Sarca Darius Alex és Deák Eszter személyében két korábbi kapus dolgozik a gyerekekkel, mert ezzel biztosítva van a kapusok megfelelő képzése. Még egyszer köszönjük azt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség minden feltételt biztosított számunkra – fogalmazott Pastrovics Melinda, akinek kollégája, a olimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes Farkas Andrea is osztotta.

– Második alkalommal jártunk a vármegyében, ismét szép létszámban jöttek össze a fiatal kapusok. Újabb gyakorlatokat és játékokat hoztunk számukra, amikből a helyszínen lévő edzőik is inspirálódhattak. Fontos, hogy a mentális erőnlét fontosságát is hangsúlyoztuk a gyakorlati feladatok mellett. Szívesen jövünk a rendkívül sok tehetséges kapuspalántához, akik szabadidejüket áldozzák a fejlődés reményében. Szeretnénk köszönetet mondani a vármegyei szövetségnek, hogy lehetővé tette a képzésünket. Külön köszönet a mindenre kiterjedő gondos szervezésért Márkus Gizellának és Sarca Darius Alex-nek. Reméljük hamarosan folytatódik a program a vármegyében – értékelt Farkas Andrea.

És végül a Nyíregyházi Sportcentrum kapusedzőjének is kíváncsiak voltunk a véleményére.

– Az elmúlt évhez hasonlóan, az idén is részt tudtam venni a Nyíregyházi Sportcentrum kapusaival a Kapusbravúr elnevezésű kapusképző napon. Farkas Andrea és Pastrovics Melinda, két legendás játékos és kapusedző már második alkalommal tartott itt Szabolcsban foglalkozást a kapusoknak, és nekünk edzőknek. Én, mint kapusedző, nagy örömmel vettem ezen részt, hiszen sok új feladattal találkoztam, a gyerekek visszajelzései nagyon pozitívak voltak. Bízom benne, hogy a közeljövőben több ilyen jellegű képzés lesz még itt a vármegyében – mondta Deák Eszter.