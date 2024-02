Kisvárda Master Good SE–Praktiker-Vác 23–28 (12–15)

Kisvárda, 300 néző, v.: Horváth, Marton.

Kisvárda: Torda – Akijam 1, Karnik 2, Ajano, Djatevszka 4, Juhász 3, Mérai. Csere.: Mátéfi (kapus), Novak, Bucsi 4/3, Siska 4, Szabó L. 4, Makó, Kovalcsik B. 1. Edző: Józsa Krisztián.

Vác: Bukovszky – Such 4, Ballai B. 3, Bordás 1, Kuczora 8/1, Csíkos 3, Ballai A. 6. Csere: Csizmadi, Győri A. (kapusok), Marincsák 1, Kovács, Kovalcsik J. 1, Kurucz. Edző: Herbert Gábor.

Az eredmény alakulása. 3. perc.: 1-2, 11. p.: 6-5, 17. p.: 7-9, 22. p.: 8-13, 30. p.: 12-15, 37. p.: 14-17, 41. p.: 16-18, 47. p.: 18-18, 55. p.: 20-24.

Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 1/1.

Mestermérleg

Józsa Krisztián: – Sokadik ilyen mérkőzésünket játsszuk ebben a szezonban. Ott vagyunk ellenfelünk nyakán, esélyünk is van, de nem tudunk élni vele. A második félidőben visszajöttünk döntetlenre, nem tudtuk azonban átfordítani az eredményt, mert ziccereket hibáztunk, technikai hibákat vétettünk és a kapusteljesítmény is elmaradt attól a szinttől, amely szükséges egy ilyen kaliberű csapat ellen. A végjátékban az a csapat nyert, amelyik higgadtabb volt és kihasználta lehetőségeit.

Herbert Gábor: – Boldog vagyok, mert Kisvárdáról nehéz elvinni a két pontot. Játékunkkal csak részben vagyok elégedett, mert nagy hullámzások voltak benne. Ebben most vastagon benne vagyok én is, mert túlidegeskedtem és ezt átragasztottam a csapatra is. A végjátékban azonban meg tudtunk újulni és fegyelmezetten játszani, amely meghozta a győzelmet.