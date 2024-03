Nehezítette a Blue Sharks feladatát, hogy Végső Bálint sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot. Az ő kiesése azt jelentette, hogy a fiatalszabályt elsődlegesen betöltő kosarasra nem számíthatott Merim Mehmedovic, akinek a kezdőcsapatot, a rotációt és a teljes szerkezetet át kellett alakítania. A szakvezető ugyanakkor elmondta a mérkőzés előtt, hogy eddig is megoldottak bármilyen feladatot, ezt is meg fogják.

A mester nem a levegőbe beszélt!

Tarján Izsák az első nyíregyházi támadásból hármast dobott, innentől kezdve az utolsó másodpercig vezettek a Cápák. Nagy Simon már az első negyedben bevágott három triplát, de eredményes volt kintről Carlbe Ervin és Szobi Dániel is. A remek támadójáték mellett a védekezést is ki kell emelni, a mieink semlegesítették ugyanis az exnyíregyázi duót, Anda Dávidot és Dancsecs Andrást. Emellett a TF ki nem kényszerített hibákat is vétett, amik mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Blue Sharks ellépjen 28–6-ra.

Itt beragadtak a hazaiak, a budapestiek a második negyedben 12 pontra zárkóztak, de Ervin hat pontot szerzett zsinórban, ezzel stabilizálva a különbséget.

Tizenhat pontos differenciáról kezdődött a második félidő. Sajnos támadásban elfogytak a jó teljesítmények, miközben Kelenföldi Domonkos után Szántó Dávid is többször megtalálta az utat a hazai gyűrűig. A negyedik játékrészben sem nyugodott meg a Nyíregyháza, nem tudta idő előtt lezárni az összecsapást. Dancsecs is egyre jobban játszott, Bonifert Bendegúzék pedig hiába szedték sorra a támadólepattanókat, általában második esélyből sem találtak be. A hajrára kettő pontra csökkent a különbség, amikor előbb Ervin dobott fontos kettest, picivel később Bus Iván értékesített egy büntetőt, de érkezett egy újabb TF-hármas. Ekkor Tarján nagyon értékes ziccert tett a gyűrűbe, a következő akciót kivédekezte a Blue Sharks és az utolsó másodperceket már jól menedzselte.

Az utolsó fordulóban a Cegléd is győzött Salgótarjánban, így a Cápák nem tudták megszerezni a hatodik helyet, hetedikként zártak, vagyis a negyeddöntőben a második MAFC-cal találkoznak.

Kosárlabda: NB I./B, Piros-csoport, 26. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–TF-Budapest 71–65 (29–9, 17–21, 12–18, 13–17)

Continental Aréna, v.: Varga, Drenyovszki, Utasi.

Nyíregyháza: Bus 9, Nagy 20/12, Ervin 19/3, Glatz 4, Tarján 11/3. Csere: Szobi 3/3, Völgyi, Bonifert 3, Geiger, Magyari 2. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

TF: Dancsecs 20/9, Szántó 15, Gémes 2, Karosi 5/3, Anda 6. Csere: Kelenföldi 10, Simon 4, Szanyi 3/3, Tömösváry, Farkas. Megbízott vezetőedző: Nagy Bálint.