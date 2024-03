Szombaton két korcsoport Észak-keleti Bajnoksága is folytatódott az Aqua Sport Egyesület számára. A gyermek IV-es (U12) Egerben, még az ifjúsági csapat Miskolcon vendég szerepelt.

– Az AQUA Sport Egyesület Nyíregyháza U12-es vízilabda csapata két mérkőzést játszott szombaton az Észak-keleti Gyermek IV-es 4. fordulójában, Egerben. A mérleg két győzelem. Első mérkőzésünket az Aquaworm Göd ellen játszottuk, amelyet 10 góllal sikerült megnyernünk. Kicsit fáradtan kezdtünk bele a játékba és védekezésbe szétcsúsztunk, ezt mutatja az is hogy 12 gólt kaptunk, de a második félidőre sikerült kicsit összeszedni magunkat, és rendezettebb védelemmel játszani, így a megnyertük a mérkőzést. Egyből fordultunk a második mérkőzésre, pihenni nem volt időnk, de szerencsére a fiatalabb játékosokat is tudtam játszatni, akik hasonló elszántsággal csatlakoztak be mint az idősebbek. Így a második mérkőzésünket 16-1-re sikerült megnyernünk a jászberényi JSMA csapata ellen – mondta Rudik Máté a gyermek IV.-es csapat edzője

Eredmények:

Aquaworm Göd-AQUA SE Nyíregyháza 12-22 (2-7, 3-4, 4-6, 3-5)

Góllövők: Venczel M., Vass B. 6, Blazsán Á. 7, Koi Sz. 5, Vida M. 2, Hajnal B.

AQUA SE Nyíregyháza-JSMA 16-1

Góllövők: Kovács Zs., Vass B. 6, Blazsán Ád. 4, Koi Sz. 3, Blazsán Ák., Sass-Kokas B.

A miskolci ifjúsági forduló után is két győzelemmel térhetett haza az AQUA SE

– Ebben a fordulóban az volt a célunk, hogy minél jobban tudjunk készülni az OB fordulóra. Magabiztosan játszottunk és nem hagytunk esélyt az ellenfeleink számára. A következő forduló március 16-án lesz újra Miskolcon – mondta Hatvani Péter az ifjúsági csapat vízilabda szakedzője.

Eredmények:

Zempléni Vízilabda Klub – AQUA SE 7-16 (2-2,0-6,2-4,3-4)

Gólszerzők: Éder-Pavolek D. 5, Tolnai D. 4, Radóczi B. 2, Virág B. 2, Horváth A. 2, Dorogi L.

AQUA SE – Jászberény 26-2 (8-1,4-1,8-1,6-3)

Gólszerzők: Éder-Pavolek D. 5, Radóczi B. 4, Koi G. 4, Varga S. 3, Virág B. 2, Haraszti V. 2, Horváth A. 2, Székely Á., Kóth Á., Hegedüs L., Tilistyák B.