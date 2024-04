Elérkezett a szezon legfontosabb szakasza a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjában: kezdődik a rájátszás! Mint ismert, a Hübner Nyíregyháza BS az alapszakasz első fele után az utolsó helyen állt, akkor még álomnak tűnt, hogy a csapat később a legjobb nyolc között fejezheti be az idényt és esetleg a feljutásért küzdhet.

A Cápák megtáltosodásában hatalmas szerepe volt Carlbe Lee Ervinnek, aki decemberben érkezett Nyíregyházára. Az amerikai játékos már ott volt a TF-Budapest vendégeként játszott összecsapáson is (december 17-én), ám akkor még csak az alapvonal mögül tekintette meg társait.

– Akkor sem volt rossz a csapat, rendre szoros meccseken kapott ki, csupán szüksége volt még valakire, aki befejezi az akciót, vagy helyzeteket kreál és könnyebbé teszi a játékot a többieknek – felelt a 29 éves hátvéd arra a kérdésre, hogy kívülről hogyan látta a Blue Sharksot. – Ezzel nem akarom azt mondani, hogy én voltam a hiányzó faktor, mert ez egy csapatjáték, mindenki szükséges ahhoz, hogy menjen a szekér. Mindenki egyedi, megvan a maga erőssége és van gyengesége is, amit közös erővel el tudunk tüntetni.

Ervin hozzátette, örül neki, hogy a Cápáknál játszhat és egy győztes folyamat része lehet. Elmondta, igyekezett energiát és magabiztosságot adni a játékostársaknak, hogy mindenki higgyen magában és mindenkiben kialakuljon az a mentalitás, hogy bármit képes megcsinálni.

Időre volt szükség ahhoz, hogy ő személy szerint is mindenre képes legyen. A Blue Sharks előtt félévig nem volt csapata, két-három „bemelegítő mérkőzés” után azonban magára talált és a Cápák vezérévé vált. Sokoldalú teljesítményt nyújtott az alapszakaszban, amit a szezoncsúcsai is mutatnak: 29 pont, 15 lepattanó, 10 gólpassz, 5 labdaszerzés és 3 blokk volt a legjobb mutató, amit egy-egy meccsen elért.

– Hosszú ideig nem fogtam labdát, vissza kellett rázódnom – ismerte el Ervin. – A januári kupameccset követően már nagyjából tízszer jobban éreztem magam, mint előtte, de nem is feltétlen egy bizonyos mérkőzést emelnék ki fordulópontként, hanem a munkát, ami oda vezetett. Megcsináltam az extra gyakorlatokat, így idővel fizikailag is visszanyertem a formámat. Nagyon motivált, hogy nyerő szériába kerüljünk, mert tisztában voltam vele én is, hogy minden egyes győzelem számít. Meg is lett a hat siker zsinórban, megindultunk felfelé, a többi már történelem. Különleges csapat a miénk, képesek vagyunk meglepetésre a rájátszásban. Az alapszakaszban elért eredményünk, nem mutatja meg, hogy kik is vagyunk valójában.

Ha már meglepetés, rögtön nagy eredmény lenne a negyeddöntőben a második helyen záró MAFC felülmúlása. Már hetekkel ezelőtt körvonalazódott, hogy a Nyíregyháza a Pécs, MAFC, Vasas hármas valamelyikével találkozhat a rájátszás első körében, ebből talán a legrosszabb forgatókönyv valósult meg, hiszen a mieink egyszer sem verték még meg az újbudaiakat, ráadásul a legutóbbi összecsapáson nagy különbség mutatkozott lepattanózásban, amit nehéz eltüntetni. Kulcskérdés tehát, a Cápák hogyan teljesítenek a palánk alatt, de döntő lehet Ervin és a budapestiek légiósa, Amorie Archibald közötti párharc is.

– Valóban sok második esélyt adtunk az ellenfélnek, erre oda kell figyelnünk, tanultunk is a hibánkból – tette hozzá az amerikai. – Összességében közel sem lefutott ez a párharc, ezt meg is mutattuk ellenük az első félidőben. Ami engem illet, sok labdát eladtam azon a mérkőzésen, de én is elvégeztem a házi feladatot, felkészültem és kipihent vagyok. Csak a győzelem érdekel! Várom a MAFC elleni meccseket és az egész rájátszást. Eljött az idő, hogy megmutassuk, mire is vagyunk képesek. Innentől hét meccset kell megnyernünk!

Az egyik fél második győzelméig tartó negyeddöntő csütörtökön kezdődik Budapesten, majd vasárnap a Continental Arénában folytatódik. Amennyiben nincs döntés, a csapatok jövő szerdán újra összecsapnak a fővárosban.